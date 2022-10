Congo-Kinshasa: La RDC à la tête du Réseau des Parlementaires Panafricains

La République Démocratique du Congo occupe, depuis le vendredi 07 octobre 2022, la présidence du Réseau des Parlementaires Panafricains. C'était à l'issue des travaux de la 6me Conférence de cette organisation, tenus à Kinshasa du 05 au 07 octobre, sous la direction du professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. La cérémonie de passation de témoin entre Ibrahim Shadara, président de la

Commission Défense et Sécurité de la Chambre des Représentants du Nigeria, et Bertin Mubonzi, président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo a eu lieu le jour même de la clôture. Le mandat du représentant congolais est de deux ans.

Des délégués de nombreux pays africains ont pris part à la 6me Conférence du Réseau des Parlementaires Panafricains, placée sous le thème : " Dialogue sécuritaire Afrique-Europe à l'ère d'une nouvelle rivalité géographique : comment améliorer concrètement la coopération ". Au terme de leurs échanges, les participants se sont réjouis d'avoir jeté les bases susceptibles d'améliorer la coopération entre les deux continents.

Dans son mot de clôture des travaux, Modeste Bahati Lukwebo a loué les efforts que ne cesse de déployer le Président Félix Antoine Tshisekedi dans la recherche de la paix face à l'agression de la République Démocratique du Congo par le Rwanda, dans sa partie Est, sous couvert de la rébellion du M23, un mouvement terroriste qui y sème mort et désolation depuis trois mois, sans oublier le pillage des ressources naturelles congolaises.

Le speaker de la chambre haute du Parlement congolais en a profité pour inviter également ses collègues parlementaires africains à mutualiser leurs efforts en vue de lutter contre l'insécurité qui touche le monde.

Le mémo de l'APUKIN sur la table de Bahati

Une délégation de l'Association des Professeurs de l'Université de Kinshasa (APUKIN), conduite par le professeur David Lubo, son président, a été reçue le vendredi 07 octobre 2022 par le numéro un du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Elle était porteuse d'un mémorandum contenant les revendications des formateurs de l'élite congolaise de demain, en grève depuis le 20 juillet.

Ce cahier de charges comprend, entre autres revendications, celles ayant trait au respect, par le gouvernement, des engagements signés avec le syndicat de l'enseignement supérieur et universitaire, dans le cadre de l'Accord de Bibwa, et plus précisément le réajustement des salaires de base, l'actualisation des grades, la prime de recherche, la mécanisation de nouveaux professeurs, etc.

Professeur d'université lui-même, Modeste Bahati Lukwebo a promis de transmettre le mémorandum de ses collègues au Président de la République, en vue d'une réponse de nature à rencontrer leurs désidarata, faire cesser leur mouvement de grève, lequel porte un grave préjudice aux étudiants du secteur public. LP