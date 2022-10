Sénégal: BRVM - Baisse généralisée des indicateurs de la Bourse ce 10 octobre 2022

La séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce lundi 10 octobre 2022 a été marquée par une baisse généralisée des indicateurs du marché.

L'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a ainsi enregistré une baisse de 0,97% à 2091,77 points contre 203,74 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares) a cédé 0,44% à 160,36 points contre 161,07 points la veille.

Pour sa part, la capitalisation du marché des actions a connu une baisse de 59.189 milliards, passant de 6132,370 milliards de FCFA la veille à 6073,181 milliards de FCFA ce 10 octobre 2022.

Concernant le marché obligataire, sa baisse est de 11,149 milliards, à 8439,415 milliards de FCFA contre 8450,564 milliards de FCFA la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle est également dans la même logique, passant de 481,117 millions de FCFA la veille à 420,102 millions de FCFA ce 10 octobre.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 3 490 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,92% à 695 FCFA), Total Sénégal (plus 5,05% à 2 495 FCFA), BOA Niger (plus 4,84% à 6 500 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (plus 2,27% à 4 500 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 6 520 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,82% à 1 025 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 6,11% à 5 305 FCFA), Setao Côte d'Ivoire (moins 6,09% à 1 310 FCFA) et Crown Siem Côte d'Ivoire (moins 5,41% à 700 FCFA).