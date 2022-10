Ile Maurice: Environnement - Une stratégie pour diminuer les émissions de carbone

Maurice veut réduire son empreinte carbone. Un atelier de travail ayant pour objectif de valider le National Climate Change Mitigation Strategy and Action Plan a démarré le 4 octobre. La cérémonie d'ouverture s'est tenue au Caudan Arts Centre, en présence de Kavy Ramano, ministre de l'Environnement, et Christine Umutoni, United Nations Resident Coordinator. D'emblée, le ministre a mis l'accent sur les désastres climatiques auxquels le monde est confronté aujourd'hui.

"Maurice continue à expérimenter une hausse dans la température de l'air de 1,4 degré Celsius et la montée du niveau de la mer se poursuit au rythme accéléré de 5,6 mm par an. Ces chiffres excèdent les moyennes globales de 1,1 degré Celsius pour la température et 3,4 mm annuellement pour le sea level rise." Dans certaines zones, la superficie des plages a été réduite d'environ 20 mètres durant les dernières décennies. Pour Kavy Ramano, s'atteler à contrecarrer les effets du changement climatique a été une des priorités du gouvernement.

Le ministre a ajouté que le National Climate Change Mitigation Strategy and Action Plan a été élaboré selon les provisions de la section 14 de la Climate Change Act. Ce document inclut les priorités nationales de développement, la "policy formulation for mitigation and enhancement of sinks", le programme d'investissement, les recommandations sur l'éducation, la formation et la sensibilisation publique, entre autres. "La stratégie jouera un rôle majeur dans la promotion de la faible émission de gaz pour Maurice. Nous pourrons aussi avec le système de monitorage évaluer les progrès réalisés."

Kavy Ramano a affirmé que cette stratégie repose sur une étude approfondie de cinq secteurs où l'atténuation du changement climatique est possible : l'énergie, le transport terrestre, les procédés industriels, les déchets et l'agriculture. Dix-huit stratégies et 32 actions ont été recommandées. Ces mesures permettront à Maurice d'augmenter sa part d'énergies renouvelables. Le coût pour la mise en place de ces actions est estimé à 2,7 milliards de dollars américains, d'après le ministre (environ Rs 121 milliards).