Afrique: Johannesburg, hôte des "Baraza 2022"

Dakar — Des organisations venant de plusieurs pays africains dont le Sénégal prennent part à partir de mercredi à une rencontre dénommée "Mouvements sociaux africains Baraza 2022", à Johannesburg, en Afrique du Sud a-t-on appris des organisateurs.

Cet événement de deux jours est initié par l'organisation Trust Africa, le Centre africain pour la philanthropie et l'investissement social (CAPSI), Wallace global found et la Wits business school, précise un communiqué du service presse de Trust Africa, basée à Dakar.

Selon le document reçu à l'APS, cette rencontre verra la participation de plusieurs pays tels que le Soudan, le Sénégal, la Gambie, la République démocratique, le Congo, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Swaziland et le Zimbabwe.

"Ce Baraza est l'occasion pour les mouvements sociaux du continent de se rassembler, de partager leurs expériences et d'esquisser des stratégies pour les aspirations futures", lit-on dans le communiqué.

La même source ajoute que le moment politique mondial auquel les peuples sont confrontés "appelle à une nécessaire réimagination de l'avenir et à un nouvel engagement à s'organiser pour la transformation sociale".

Elle souligne que la tâche des mouvements progressistes est de réimaginer "une société plus juste, loin des prescriptions néolibérales qui ont fait des ravages dans l'humanité et nous ont conduits au précipice d'une catastrophe climatique".

"Nous pensons qu'il est important de centrer les voix et l'action des citoyens ordinaires et des communautés à travers l'Afrique en parlant avec audace de l'avenir que nous voulons pour l'Afrique et le monde", soutiennent les organisateurs.

Selon eux, "des alternatives viables émergeront des mouvements engagés dans des luttes concrètes autour de certaines des questions les plus urgentes du moment", notamment "la justice climatique, la justice économique et les droits politiques".

"+Les mouvements sociaux africains Baraza+ réuniront des dirigeants et des alliés des mouvements sociaux de tous les secteurs et pays, ainsi que des partenaires financiers, pour réinventer et élaborer collectivement des stratégies de renforcement des mouvements et de la solidarité vers une société plus juste", explique le communiqué.

L'objectif des "Baraza 2022" sera d'interroger le moment mondial actuel d'un point de vue africain et de fournir un espace aux mouvements et aux partenaires financiers pour explorer la co-création de solutions à certains des défis les plus urgents d'un point de vue africain et centré sur les personnes.

Il s'agira d'engager collectivement le moment mondial et ses implications pour les luttes progressistes en Afrique et offrir une opportunité d'échange de compétences essentielles entre les leaders du mouvement.

"Nous voulons aussi développer collectivement une stratégie sur le développement d'un cadre panafricain de soutien aux mouvements sociaux visant à renforcer l'organisation, le réseautage, la solidarité et les campagnes conjointes", lit-on dans le communiqué.