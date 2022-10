Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Octobre 2022

Guinée : Procès du massacre du 28 Septembre- L’audience suspendue

Un incident d'audience a provoqué la suspension des débats, ce lundi 10 octobre 2022, dans le procès du massacre du 28 septembre 2009. Alors qu'il était en train de répondre aux nombreuses questions d'un avocat de la partie civile, le Colonel Moussa Tiégboro Camara s'est senti vexé par une expression. (Source :africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Lutte contre la corruption-Le Giaba et l’Habg unissent leurs forces

La Haute autorité de la bonne gouvernance (Habg) et le Groupe intergouvernemental d’actions contre le blanchiment des capitaux en Afrique de l’ouest (Giaba) veulent renforcer leurs efforts. Ce, en vue de faire face à la corruption et au blanchiment des capitaux dans l’espace de Cedeao. Ces deux structures ont eu, à cet effet, une séance de travail le lundi 10 octobre 2022, au siège de la Haute autorité de la bonne gouvernance, à Cocody.(Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Fada - Un élève tué dans l’explosion…

Un compresseur à air a explosé aux environs de 6h, le lundi 10 octobre 2022 dans un atelier de collage au secteur 10 de la ville de Fada N’Gourma. L’explosion a tué un élève de la classe de 4ème et a blessé une femme qui gère un kiosque du Pari Mutuel du Burkina, situé à proximité de l’atelier. ( Source : Burkina 24)

Togo : Circulation des motos électriques- Lomé, bientôt une référence

M Auto` appuie la transition écologique du Togo en lançant de nouveaux types d`engin. Après un premier modèle «M Electric» destiné au transport en commun (taxi-moto ou zémidjan), la société vient de lancer sur le marché deux nouveaux modèles au design plus élégant et plus robuste pour plus de distance à parcourir en charge: ‘Chap Chap’ et ‘Commando’.En dépit du fait qu’elles passent sans bruit et sans émission de gaz carbonique, les motos électriques se font de plus en plus présentes et remarquées depuis mai dernier dans le trafic routier à Lomé et dans certaines villes de l’intérieur du pays. Un apport pour la transition écologique projetée par l’Etat togolais.

Benin : Législatives 2023 – La Cena dévoile le calendrier

La Cena vient de dévoiler le calendrier électoral, les législatives sont prévues pour le dimanche 8 janvier 2023, l’enregistrement des candidatures, du 28 octobre au 02 novembre 2022. (Source : acotonou.com)

Mali : Accord pour la paix et la réconciliation – l’Algérie réaffirme sa position

Le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga, a reçu en audience, le lundi 10 octobre 2022, la Médiation algérienne dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. C'était en présence du colonel major Ismaël Wague, ministre de la Réconciliation, de Donsieur Délmi Boudjemaa de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la Solidarité et le développement et du ministre des Affaires Etrangères, Monsieur Abdoulaye Diop. Cette rencontre se tient en prélude à la réunion du Comité de Suivi de l'accord (Csa).(Source : abamako.com)

Niger : Visite d’Etat- Bazoum accueilli à Gaya chaleureusement

Le chef de l’Etat, Mohamed Bazoum a été chaleureusement accueilli le lundi10 Octobre 2022, derrière la ville de Gaya sur une piste d’atterrissage aménagée pour la circonstance, étant arrivé à bord d’un hélicoptère. A sa descente de l’appareil, le Chef de l’Etat a été salué par les autorités administratives et coutumières de la Région de Dosso, devant une foule impressionnante. Un honneur militaire lui a été rendu par un détachement de la Force Armée Nigérienne.( Source : amainey.com)

Rca : Humanitaire- Important don de la Corée du Sud à la Gspr

Le Pr Faustin Archange Touadera a procédé en début de soirée du 10 octobre 2022, à la remise des moyens roulants et des médicaments offerts par la République du Corée du Sud à l’Institut Supérieur de Développement Rural (Isdr), à l’association Ouali Mo Londo I Mai et des médicaments au Groupement Spécial de Sécurité Républicaine (Gspr).Pour le Recteur de l’Université de Bangui Pr Gérard GREZENGUET ce don, constitué de deux véhicules et des machines agricoles destiné à l’ISDR tombe à point nommé.

CongoBrazza : Diplomatie- Tête à tête Sassou N’Guesso et Félix Tshisekedi

Les présidents des deux Congo se sont rencontrés samedi et dimanche à Kinshasa pour échanger sur coopération bilatérale entre les deux pays.Le président Denis Sassou N’Guesso s’est rendu à Kinshasa où il a rencontré Félix Antoine Tshisekedi. Les deux personnalités se sont entretenues samedi et dimanche à Kinshasa. Au centre des échanges, la situation à l’est de la République démocratique du Congo. (Source : Journal de Brazza)

Rdc : Filière carburant- La grogne des acteurs

Selon Rfi, la filière du carburant dénonce le non- paiement des subventions par l’État. La sévère crise du carburant qui avait frappé la partie ouest du pays est passée. Cependant, le problème n’est qu’à moitié résolu. Les sociétés pétrolières attendent du gouvernement un plus grand effort dans le paiement de la subvention accordée au secteur de l’énergie. Les deux camps sont donc toujours en négociation. L’enjeu est de maîtriser la situation avant la fin de l’année. Le pays doit aux sociétés pétrolières des arriérés datant du deuxième semestre de l’année passée.

Tchad : Gestion de la Transition- Les défis qui attendent Mahamat Idriss Déby

Le Tchad a tourné officiellement depuis dimanche le dos au Comité militaire de transition, le groupe de 15 généraux qui ont pris la tête de l’État il y a 18 mois, après sa dissolution par le dialogue national samedi. Il a, par la même occasion, désigné Mahamat Idriss Déby Itno comme président d’une transition qui va durer au maximum 24 mois. Quels sont ses atouts ? Quels sont les défis auxquels il sera confronté, avec une partie de l’opposition, des confessions religieuses et de la société civile, qui ont boycotté ces assises ? Cette charte, révisée par le dialogue national dit « inclusif et souverain », lui donne également la possibilité, s’il le désire, de se présenter à la prochaine élection présidentielle, malgré l’injonction contraire de l’Union africaine. (Source : Rfi)