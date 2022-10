Afrique: Nouvelle étude aux Etats-Unis - Le vaccin anti-Covid-19 affecte bien les menstruations chez certaines femmes

Elles sont des centaines, voire des milliers, à avoir témoigné de ces changements dans leurs menstruations après la vaccination contre le Covid-19, que ce soit au niveau du flux ou dans la régularité de leurs règles, alors qu'avant la vaccination, elles n'avaient pas ces problèmes. Jusqu'à une semaine, il n'y avait aucune étude sur le sujet.

Le département d'obstétrique et de gynécologie de la faculté de médecine et des sciences de l'université de l'Oregon aux Etats-Unis vient de faire paraître une étude sur le sujet dans BMJ Journals. Cette revue, qui publie les résultats de recherches médicales et scientifiques, apporte la confirmation que les vaccins antiCovid-19 ont modifié les cycles menstruels de plusieurs femmes.

"Cette recherche s'appuie sur les découvertes antérieures de l'équipe, ainsi que sur des rapports anecdotiques de personnes qui disent avoir eu des règles irrégulières après leurs injections. Ces données proviennent de près de 20 000 femmes dans le monde, dont 14 936 ont été vaccinées et 4 686 pas", précise cette étude reprise par le New York Times dans son édition en ligne.

Selon ces participantes, leurs cycles menstruels ont retrouvé une certaine normalité par la suite. Mais les chercheurs et les médecins ne savent pas encore exactement à quoi l'attribuer dans les vaccins.

À Maurice, plusieurs femmes ont raconté sur les réseaux sociaux et dans les cabinets médicaux, entre autres, avoir eu des problèmes de retard de règles ou d'autres irrégularités dans leurs menstruations après avoir reçu leurs doses de vaccin.

Sophie, 25 ans, fait partie de celles-là. Elle explique que lorsqu'elle a reçu sa deuxième dose de vaccin en avril 2021, elle n'a pas eu de règles pendant trois mois. "J'avais le ventre ballonné. J'ai dû suivre un traitement et prendre des médicaments pour que mes règles reviennent. Je dois avouer que jusqu'à présent, mon cycle menstruel n'a pas totalement repris comme il y a deux ans. J'ai toujours des maux de tête et des douleurs atroces quand j'ai mes règles, ce qui n'était pas le cas avant la vaccination."

Comme elle, Subashnee, 18 ans, a aussi cessé d'avoir ses règles mais elle, c'était après sa première injection. "J'avais 17 ans lorsque j'ai reçu ma première dose de vaccin. J'étais supposée avoir mes règles une semaine après mais elles ont disparu pendant deux mois. Elles sont revenues sous forme de caillots et j'avais très mal à la tête. Cela a duré quatre mois. Je me fais d'ailleurs toujours suivre par le gynécologue."

"L'une de mes patientes, une fille de 14 ans, n'a plus ses règles depuis mars,juste après la vaccination."

Même les femmes ménopausées ont eu la surprise de recommencer à saigner après avoir reçu le vaccin contre le Covid-19. Maya (nom d'emprunt), 52 ans, cadre dans la fonction publique, en parle. "J'ai fait ma ménopause depuis plus de trois ans. Après ma deuxième injection contre le Covid-19 l'année dernière, j'ai eu des saignements pendant trois semaines, malgré les médicaments prescrits par mon gynécologue. On m'a dit que c'était le stress, mais je suis persuadée que cela venait du vaccin."

Une gynécologue, qui exerce dans le privé comme dans le secteur public, avoue que jusqu'à présent, plusieurs femmes qui la consultent, se plaignent de dérèglements dans leur cycle menstruel après la vaccination. "Nous avons eu beaucoup de cas, pour ne pas dire trop de cas. Actuellement, j'ai même une fille de 14 ans comme patiente. Elle n'a plus ses règles depuis mars dernier, juste après la vaccination."

Le ministère de la Santé prendrat-il cette étude en considération par rapport aux nouveaux cas qui seront rapportés ? D'autant que dans une interview à l'express en août 2021, le Dr Roupesh Jaggeshar, président du National Pharmacovigilance Committee, avait affirmé qu'aucune femme n'avait officiellement rapporté des troubles menstruels mais que, par contre, "à l'international, selon la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, un total de 28 943 femmes avaient fait état de différents effets secondaires sur leurs menstruations après la vaccination au Pfizer, Moderna et AstraZeneca."

Maintenant que cette nouvelle étude de l'université de l'Oregon a démontré "la confirmation des effets secondaires des vaccins à ARN messager approuvés aux États-Unis (Pfizer-BioNTech et Moderna) sur les menstruations, de même que par ceux utilisant des virus modifiés comme AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson et Spoutnik V et ceux où le virus a été inactivé comme les Covaxin, Sinopharm et Sinovac", comme le rapporte l'édition en ligne du New York Times, va-t-on stopper la vaccination chez les jeunes filles et femmes encore réglées ? Le ministère de la Santé, que nous avons sollicité, n'a jamais retourné nos appels