Madagascar: Tourisme Atsimo Andrefana - Reprise de la ligne aérienne Réunion-Toliara

Après deux années de suspension, les vols commerciaux depuis la Réunion vers Toliara reprennent. Premier vol accueilli hier matin à l'aéroport de Toliara par les autorités régionales.

Soixante-dix-sept passagers en provenance de La Réunion ont atterri à l'aéroport Andranomena de Toliara hier matin. L'avion de la compagnie Air Austral a effectué une escale à Taolagnaro. La ligne la Réunion-Toliara reprend, après près de deux années de suspension en raison de Covid-19, avec un vol hebdomadaire annoncé. Longtemps demandé par les opérateurs touristiques et la diaspora tuléaroise, le vol commercial direct entre l'île sœur et les régions Anosy et Atsimo Andrefana, ravive de nouveau l'espoir d'une meilleure saison touristique. " On peut dire que ce n'est pas encore l'idéal en termes de flux touristiques, toutefois, cette année a vu un bon début de reprise touristique pour la région Atsimo Andrefana. Cette réouverture de la ligne Réunion-Toliara via Tolagnaro est accueillie comme une belle opportunité de regain" lance un opérateur hôtelier de Mangily.

Il dit avoir de la clientèle de La Réunion avant la pandémie qu'il espère récupérer. " Nos clients n'étaient pas chauds pour rejoindre Tana ou un autre aéroport et prendre un autre vol domestique vers Toliara, ni même pour prendre la route " ajoute-t-il. La ligne directe leur permettra de récupérer au maximum pendant au moins les deux prochains mois. Les autorités de Toliara sont venues accueillir les passagers à l'aéroport de Toliara, en grandes pompes. Une grande réunion avec les opérateurs s'est tenue au préalable avec les autorités afin de parfaire l'arrivée de ce premier vol commercial.

Faiblesse

L'office régional du Tourisme de Toliara (ORTU) a également organisé des Eductours la semaine dernière. Des agences de voyage émettrices, notamment européennes, sont venues découvrir les offres des hôtels dans la ville de Toliara, à Mangily et à Anakao ainsi que les potentialités touristiques disponibles. Le but étant de vendre la région et ses atouts à un plus grand nombre de touristes étrangers. L'ORTU se félicite d'ailleurs de la réalisation de ces tours. Toujours est-il que de nombreux paramètres sont demandés à être satisfaits par des professionnels du tourisme de la région Atsimo Andrefana. L'état des rues en pleine ville de Toliara, et de celles qui mènent vers des sites touristiques, est catastrophique.

La rue principale de Sanfily, passage obligé depuis l'aéroport vers la ville, au stationnement des taxis-brousse et de la gendarmerie, la ruelle côté hôtel Moringa et Tsianaloka, ne sont pas du tout confortables. Sans parler des marchands de rue non ordonnés qui débordent dans les rues principales, les embouteillages créés par les cyclo-pousses et qui sont éternellement " non gérables " par la commune urbaine de Toliara. " La ville est dans une saleté incompréhensible alors que nous n'entrons pas encore en période de pluies et donc des fruits. Cela n'améliore pas du tout l' image de Toliara aux yeux du reste du monde " regrette Tsihoara, commentant cette réouverture de ligne aérienne depuis La Réunion sur les réseaux sociaux. Le cas de Mangily, entre autres, a été soulevé.