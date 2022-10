Madagascar: Handball / Coupe des champions de l'OI - Un avant-goût des Jeux des îles

La coupe des clubs champions de l'océan indien sera jouée à Mahajanga pendant une semaine du 15 au 23 octobre sans les Mauriciens. Un test- match et un avant-goût des JIOI de 2023.

La ville de Mahajanga sera la capitale du handball de l'Océan indien la semaine du 15 au 23 octobre prochains. La vingt-sixième Coupe des clubs champions de l'Océan Indien de handball hommes et dames y sera jouée dans un esprit de fraternité entre les îles voisines.

Pour Madagascar, trois clubs masculins, ASCO Tuléar, COSFA Antananarivo et CHBF Fianarantsoa et deux féminins, MY-SAH HBC Ambatomirahavavy et THBC Antananarivo, sont en lice pour défendre l'honneur du pays.

Pour Mayotte, trois clubs masculins, CH Combani, ASC Tsingoni, Tchanga HB et trois clubs féminins, ASC Tsingoni, CH Combani, HC Select, seront prêts à en découdre pour la durée de la compétition.

Quant à la Réunion, elle sera représentée par deux clubs masculins, Saint-Pierre HBC, Chateau Morange) et deux clubs féminins, Saint-Pierre HBC, Chateau Morange. Kazampassani, Liberté HB pour les hommes et Solidarité et Djakass défendront les couleurs comoriennes.

Depuis quelques années, le handball malgache a régressé et ne fait plus peur aux autres îles telles que la Réunion ou Mayotte. La dernière coupe de l'Océan indien de l'année 2021, qui a été jouée à la Réunion fin juin et la première semaine du mois de juillet, a montré la supériorité des Réunionnais dans la discipline.

Pour le cas de Madagascar, chez les dames, le Tana Handball Club, THBC, multiple championne de Mada-gas-car, a montré ses limites. C'est une équipe vieillissante et l'éclosion de nouveaux talents pour assurer la relève tarde à venir. Quant à MY-SAH, champion de Mada-gascar en titre, les ambitions ne manquent pas.

Renfort de taille Après les expériences vécues fin juin-début juillet à la Réunion, les clubs malgaches ont retenu la leçon et comptent se rattraper à Mahajanga. Ils ont tous procédé au renforcement de leurs équipes respectives.

À titre d'exemple, le club d'Itasy a appelé quatre renforts de taille pour apporter une nouvelle dynamique. Il a recruté Felana, la gardienne de but du club Sifaka et sa coéquipière Tinoh, Thiary de l'ASRB Boeny, et Tsiory, en provenance de HBCI Ihorombe. Jouer à la maison est toujours un avantage non négligeable.

Les clubs malgaches doivent montrer un nouveau visage pour convaincre les amoureux du handball, à neuf mois du début de la onzième édition des JIOI de 2023.

De belles empoignades en perspective car les équipes malgaches, très revanchardes, ne comptent plus se laisser faire. L'ASCO veut renouer avec le titre tandis que le THBC veut atteindre la manita. Le COSFA n'est pas en reste.

Les équipes participantes

Masculin : Mayotte: CH COMBANI (Mayotte) - ASC TSINGONI (Mayotte) - TCHANGA HB (Mayotte) - KAZAMPASSANI (Comores) - LIBERTE HB (Comores) - SAINT-PIERRE HBC (Réunion) - CHATEAU MORANGE (Réunion) - ASCO Tuléar (Madagascar) - COSFA Antanana-rivo (Madagascar) - CHBF Fianaran-tsoa (Madagascar)

Feminin: - ASC TSINGONI (Mayotte) - CH COMBANI (Mayotte) - HC SELECT (Mayotte) - SOLIDARITE (Comores) - DJAKASS (Comores) - HBF SAINT-DENIS (Réunion) - LE PORT HB (Réunion) - MY-SAH HBC Ambatomirahavavy (Mada-gascar) - THBC Antananarivo (Madagascar)