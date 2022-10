Madagascar: Feux de brousse - Une cellule de crise de lutte contre les feux de brousse mise en place

Une cellule de crise interministérielle a été érigée afin de renforcer les stratégies de lutte contre les feux de brousse.

Après que des séries d'incendies se sont déclarées un peu partout dans l'île, une cellule de crise a été mise sur pied, impliquant plusieurs ministères, avant-hier. La cellule est composée du MEDD, BNGRC, MID , CPGU, MINAE, MICC, MDN, MNDPT, MEN, SEG, MSP, MTN, MEF, MEAH, et du MINJUS. La cellule a été mise sur pied afin d'élaborer des stratégies efficaces dans la lutte contre les feux. Selon les sources, la coordination des actions a été organisée par les collaborateurs et les parties prenantes.

Les actions qui vont être mises en œuvre seront présentées sous peu. La ministre de l'Environnement, sur la chaîne nationale avant-hier, a fait état de nombreuses causes de la hausse des cas de feux de brousse et des feux dans les aires protégées. "Nous pouvons avancer plusieurs facteurs, sans oublier la pratique culturale des Malgaches comme le tavy et d'autres causes naturelles. Mais on ne peut pas écarter des cas d'incendies criminels qui ont été détectés, puisque les incendies se déclarent dans des endroits inaccessibles " souligne-t-elle. Dans le parc national Ankarafantsika et la Baie de Bali Soalala, les feux ont été maîtrisés. Dans la région Anosy, une réserve de Manantantely a été touchée. Le feu a été maîtrisé à temps dans cette réserve.

Tolérance zéro

Un système d'alerte précoce de feu est transmis depuis le ministère central. D'autres moyens de prévention ont été mis en exergue. Il s'agit des pare- feux implantés par les directions régionales et la communauté locale. La politique de l'intolérance a été soulignée par le MEDD. " Les enquêtes aux cas de feu constatés dernièrement continuent.

Il a été clair ,et selon le président de la République de Madagascar et le Premier ministre, que la pratique de feu ou tavy et les auteurs des incendies seront punis", enchaîne la ministre. D'autres mesures drastiques ont été prises. Alors que l'année dernière on avait enregistré près de 100 000 Ha d'incendie de forêt, cette année il est réduit à 9 000, selon encore le MEDD.