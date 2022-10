Afrique: Madagascar - Allemagne - Renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays

Les relations entre Madagascar et l'Allemagne datent de plus de 60 ans.

" L'Allemagne se veut être un bon partenaire pour Madagascar en vue de contribuer à son développement socio-économique ". L'ambassadeur d'Allemagne à Madagascar, SEM Mickael Häusler, l'a exprimé lors de sa rencontre avec le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, hier au Palais de Verre à Anosikely.

" L'objectif consiste à renforcer cette coopération bilatérale qui date de plus de 60 ans, et ce, sur différents domaines. Nous avons également discuté ensemble des perspectives de coopération entre les deux pays. Il s'agit entre autres, de l'établissement d'un partenariat entre le Sénat de Madagascar et la 2e Chambre Parlementaire de l'Allemagne ", a-t-il ajouté.

Relations historiques

Il est à noter que les principaux domaines qui caractérisent la coopération bilatérale entre l'Allemagne et Madagascar concernent notamment l'environnement et les ressources naturelles, l'agriculture, la lutte contre le changement climatique, l'énergie et la bonne gouvernance. La promotion de la coopération culturelle à travers le Cercle Germano-Malagasy, n'est pas en reste.

" Les relations d'amitié qui lient Madagascar et l'Allemagne sont historiques. En effet, Le Traité de la paix, d'amitié et de commerce fût signé entre la Reine Ranavalona II et l'Empire de l'Allemagne en 1883 à Berlin. Ce qui a permis de développer les échanges commerciaux entre les deux pays. Durant la période de la pandémie de Covid-19, le gouvernement allemand a également apporté son soutien à Madagascar en mettant à la disposition du pays de nombreux équipements et matériels médicaux ", reconnaît le président du Sénat Herimanana Razafimahefa. Parmi ces équipements et matériels médicaux offerts, on peut citer entre autres, des concentrateurs d'oxygène et des kits de protection ainsi que des kits pour les tests PCR.

Soutien à l'environnement

Par ailleurs, " le gouvernement allemand s'engage à apporter son soutien à Madagascar dans le domaine de la protection de l'environnement et de la préservation de nos ressources naturelles, dans le cadre de ce renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays ", a enchaîné ce président d'Institution.

Il faut savoir que l'Allemagne a déjà alloué des financements conséquents sur ce domaine tout en appuyant les communautés vulnérables à être plus résilientes face aux effets néfastes du changement climatique. Le développement du partenariat entre les Chambres parlementaires des deux pays, est également en vue.