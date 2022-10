Madagascar: Basketll / Road To Bal - L'une des recrues américaines déjà sur place

L'un des joueurs recrutés en provenance des États-Unis d'Amérique est déjà sur place. Il s'agit de Langston Rashawn, dit Bouda. Sa taille est de 1.86 m et il occupe le poste 1. Le Club Omnisport de la Police Nationale , à une semaine du début de " Road to BAL " qui aura lieu au Palais des sports de Mahamasina, est fin prêt et peaufine les derniers règlements avant le jour J. Le COSPN, cham-pion de Mada-gascar de l'année 2021, sera le porte-fanion de la Grande île du 18 au 23 octobre au Palais des sports de Mahama-sina à Antananarivo pour le " Road to BAL ". Héritant de la poule D avec le redoutable KPA, Kenya Ports Authority, le club Roche-Bois Warriors de Maurice, le club Djabal Basket Iconi des Comores, le Dekeddaha Sport club de la Somalie, le Fixes Basketball Club du Zimbabwe, le COSPN est dans un groupe abordable.

Deux fois champion

C'est un club de basket malgache basé à Antanana-rivo, Analamanga. L'équipe joue dans le N1A, le plus haut niveau de Mada-gascar et il est le champion en titre. Deux fois déjà champion de Mada-gascar en 2018 et 2021, le COSPN s'est qualifié pour la Ligue africaine de basket-ball 2018-19, après avoir battu les Seychelles dans la qualification de la zone 7. C'était le début du COSPN au plus haut niveau continental de l'Afrique. Pour cette année 2022, le club participe à la phase qualificative du BAL (Basketball African League) qui aura lieu à Madagascar dans moins de dix jours. Les points forts du COSPN sont les expériences de ses joueurs comme Livio, Jerry Pépin, Arnold.

L'arrivée de renforts locaux et des deux joueurs en provenance des États-Unis d'Amérique apportera un plus et le COSPN a des chances de briguer l'une des deux places disponibles de la poule D. Le coach du COSPN, Richardin Ratsitokana, a annoncé que l'un des deux joueurs en provenance des États-Unis est déjà sur place, il était déjà présent à l'entraînement des joueurs du COSPN au Palais des sports de Mahamasina et débutera son entraînement demain (ce jour).