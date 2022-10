Madagascar: Mode durable - Une finale sans merci pour un voyage à Milan

Le show final pour le titre du meilleur styliste de la mode durable se tiendra le 20 octobre. Des élites de la mode. Les cinq finalistes de ce grand concours de mode ont été choisis parmi les quatre vingt-cinq candidats qui ont présenté leur créations.

Les critères de sélection tournaient autour de ce qui est durable, les matières utilisées par les candidats pour la création de leur produit était observés par le jury. Le côté commercial a aussi été mis en valeur durant la sélection, le port des créations doit intéresser le public même en étant durable. Les finalistes ont pu accomplir quatre ateliers dont le développement durable ayant pour but de tisser leur travail autour de ce concept et que la mode ne soit plus qu'une question de consommation. Les autres ateliers sont plutôt dans la dimension artistique de la mode mais aussi dans sa dimension entrepreneuriale.

De la part de Air France, le tenant du titre obtiendra un billet d'avion pour un voyage à Milan. Le but de ce trajet est d'acquérir plus d'expérience dans le monde de la mode en assistant à la Fashion week.

Voyage enrichissant

L'idée de faire partie de ce partenariat pour pouvoir faciliter de donner une opportunité pour les participants de visiter l'atelier qui a déjà été fait mais aussi transmettre les idées et visant les initiatives que nous avons déjà mises en place en matière durable au niveau social mais aussi au niveau préservation de l'environnement . Le créateur qui gagnera un billet offert par Air France à Milan sera accompagné par Made for a Woman pendant toute l'expérience à la Fashion week dans les événements et verra comment Made for a Woman apportera sa touche aux créations amenées à ce type d'événements et comment être présent dans l'industrie au niveau international.

" Nous avons été invités pour la première fois par la Fashion week. C'est un défilé des marques les plus reconnues au monde.