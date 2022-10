Sénégal: Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale - Le Mali représenté par son ministre de l'Economie, Alousséni Sanou

Le ministre de l'Économie et des Finances de la République du Mali Alousséni Sanou participe aux Assemblées annuelles 2022 du Fmi et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiennent en présentiel du 10 au 16 octobre 2022 aux sièges des deux institutions à Washington (Usa).

Selon un communiqué de presse, cet événement de portée mondiale réunit deux fois par an les ministres des Finances et du développement de tous les pays , les hauts dirigeants des institutions financières, du secteur privé , des organisations de la société civile autour de sujets liés à la réduction de la pauvreté, au développement économique international et aux financements, ainsi qu'à la valorisation du capital humain et au renforcement de la résilience.

Les orientations des plus hautes autorités du Mali en matière de politique économique, financière et budgétaire seront au cœur des discussions que le ministre Alousséni Sanou engagera avec plusieurs personnalités des institutions de Bretton Woods notamment le vice-président Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale, le directeur Afrique du Fmi, les administrateurs de certains pays au sein de ces deux institutions et les dirigeants de certaines institutions financières comme la Banque ouest africaine de développement (Boad), la Banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).