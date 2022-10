Angola: Luanda accueille le salon international de la mode et du textile

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, accueillera du 27 au 30 octobre la 2e édition du salon international de la mode et du textile, dans le but de promouvoir l'interaction commerciale entre les entreprises, exposants et acheteurs de mode nationaux et internationaux.

Selon une note de l'organisation parvenue lundi à l'ANGOP, l'événement aura lieu au palais de fer avec un accent sur l'interaction commerciale entre les entreprises exposantes et les acheteurs de mode nationaux et internationaux et la présentation des créateurs de mode.

La note indique que ce sera une opportunité pour les jeunes créateurs de développer leurs idées créatives, ouvrant le marché du commerce pour générer plus d'emplois pour la communauté.

Organisé par Zeyangel | CM-Estrela, avec le soutien institutionnel du ministère de la Culture et du Tourisme, l'événement vise également à soutenir l'Exécutif pour promouvoir le secteur textile et les micro-industries de l'habillement, ainsi que la production de vêtements, chaussures, accessoires et autres articles de mode.