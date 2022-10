Angola: Le Président de la République visite le nouveau siège du Ministère des Ressources minérales

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a visité, ce lundi, les nouvelles installations du Ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, où il a été informé du niveau d'organisation et de fonctionnement de ce département ministériel.

Depuis juin dernier, le Ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz fonctionne maintenant dans la zone de "Eixo Viáirio", dans le district urbain d'Ingombota, à Luanda.

A l'occasion, le Chef de l'Etat angolais a visité certains bureaux de l'immeuble et a reçu des explications du ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo.

Le Ministère des Ressources Minérales, du Pétrole et du Gaz est chargé de la formulation, de la conduite, de l'exécution, du suivi de la politique de l'exécutif en matière d'activités géologiques et minérales, pétrolières, gazières et de biocarburants.

Plus précisément, ce département ministériel supervise les aspects liés à la prospection, à l'exploration, au développement et à la production de minéraux, de pétrole brut et du gaz, au raffinage, à la pétrochimie, au stockage, à la distribution et à la commercialisation des minéraux et des produits pétroliers.

Le département ministériel est également chargé de la politique de production et de commercialisation des biocarburants, sans préjudice de la protection de l'environnement.