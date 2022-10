Madagascar: Un concours pour promouvoir la "mode durable"

Pour montrer que la tendance polluante du secteur de la mode peut être inversée, un concours à l'attention des créateurs a été lancé à Madagascar afin de réfléchir et promouvoir le concept de " mode durable ". L'événement a récolté 85 candidatures, expérimentées ou non, sensibles à cette notion de durabilité. Le nom des finalistes a été annoncé lundi 10 octobre.

Dans son appartement, Dina Andriarimanjaka, d'ordinaire journaliste pour des médias ivoiriens, s'affaire. Elle vient d'apprendre qu'elle est l'une des cinq finalistes du concours. " Là, je suis en train de travailler une pièce qu'on aura à présenter pour la finale. Cette pièce-là va être confectionnée à base de tapis, de tissus tressés. Ces tapis-là, on peut les acheter n'importe où dans la rue à Madagascar. Ils sont confectionnés à partir de chute de tissus des zones franches. Et moi, je vais les assembler pour en faire une robe de soirée et une tenue de ville ", raconte-t-elle.

Son inspiration lui vient de vêtements portés aux XVIII et XIXe siècles par les femmes Bestimisaraka, un groupe ethnique situé dans l'est de l'île. " Elles choisissaient différents carrés de tissus, les assemblaient comme une espèce de patchwork pour former une pièce harmonieuse et se couvrir avec. Et moi, aujourd'hui, je m'inspire de leurs assemblages ", détaille Mme Andriarimanjaka.

Un impératif

Sur l'île, le textile et l'habillement sont le deuxième secteur qui génère le plus de revenus à l'export. C'est aussi un secteur qui produit des déchets en abondance. Pour la jeune femme, changer la manière de produire et de consommer la mode est une évidence. " C'est même impératif, on va dire, dans le sens où nous, ici, on produit des tonnes et des tonnes de déchets de tissus, des chutes. Donc, on doit revoir notre façon d'aborder les vêtements. "

Et Madagascar pourrait être le lieu idéal pour insuffler cette nouvelle tendance de mode durable, explique Noro Ranaivoarison, porteuse du projet pour l'Institut français, car " le pays vit déjà dans la durabilité ". " On ne jette pas un t-shirt parce qu'on en a marre, même s'il est troué. Ici, il peut être porté plus de 10 ans, même déchiré. Et on lui trouvera une autre vie après. C'est un concept tout à fait viable à Madagascar dans la mesure où le pays est déjà dans cette optique-là ", selon elle.

D'ici la finale prévue le 20 octobre prochain, les candidats pourront assister à une série d'ateliers sur la création, le développement durable ou l'entrepreneuriat. Le gagnant du concours se rendra à la prochaine Fashion Week de Milan, en compagnie de la marque de luxe partenaire.