Afrique: Rugby à XV - Coupe d'Afrique - La délégation malgache partira ce week-end

Les Ladies Makis à XV participeront au tournoi Rugby Africa Women's Cup qui se déroulera pendant un mois et ce, à compter de ce vendredi. Les rugbywomen du continent seront à l'honneur pendant cette Coupe d'Afrique de rugby à XV qui sera accueillie tour à tour en Tunisie pour la poule C, en Ouganda pour la poule B et au Cameroun pour la poule D.

L'équipe malgache est logée dans la poule C avec la Tunisie et le Sénégal. Les protégées de Ralay disputeront leur premier match contre les Sénégalaises le mardi 18 octobre. La deuxième rencontre contre l'équipe hôte est prévue pour le samedi 22 octobre. C'est le match entre les Tunisiennes et les Sénégalaises qui ouvrira le bal ce vendredi.

La poule B est composée de l'Ouganda, le Kenya et la Zambie, tandis que le Cameroun, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire se trouvent dans la poule D. La compétition a opté pour la même formule que celle du tournoi Trophée Barthes. Les premières équipes issues de ces matchs de poule rejoindront l'Afrique du Sud et la Namibie en Groupe A en 2023, tandis que les deuxièmes du classement se trouveront dans le Groupe B.

Le Groupe C sera composé de lanternes rouges. Le Groupe A disputera la qualification à la Coupe du monde en 2024. Pour Madagascar, la délégation est composée de 28 personnes dont 25 joueuses, un coach, un médecin et un chef de délégation. Elle rejoindra la Tunisie ce samedi. Quant aux Ladies Makis à XV, elles sont en stage bloqué depuis quelques jours à Andohatapenaka et entament une dernière préparation intense cette semaine.