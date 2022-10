Congo-Kinshasa: Linafoot /Saison 2022-203 - Tshinkunku, Blessing et Lubumbashi Sport remportent leurs premiers matches

Le coup d'envoi de la 28e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) - Ligue 1 a été donné le week-dernier dans différents stades du pays. Notons d'emblée que les clubs engagés en compétitions africaines interclubs, notamment Mazembe, Daring Club Motema Pembe, Saint Eloi Lupopo et V.Club ont été exemptés de ce début de championnat.

Le 9 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, l'US Tshinkunku de Kananga s'est imposé face à Céleste FC de Mbandaka (province de l'Equateur), club promu cette saison dans l'élite du football national. Céleste FC a marqué le premier à la 18e mn par Engosso.

Mais Horso Mwaku Mbambi des Bilembi (chasseurs) du Kasaï a égalisé à la 29e mn, avant de donner l'avantage aux siens à la 45e mn. Nkunku Mabondo a porté le score à 3-1 pour Tshinkunku à la 48e minute. Les " Bana Ekanga " ont cependant réduit l'écart par Paty Ilunga Tshibanda à la 77e minute. Pour son premier match, le club nouvellement promu en Ligue 1 de la République démocratique perd des points.

Au stade Dominique-Diur de Kolwezi, Blessing FC a marché sur l'US Panda B52 de Likasi par 3-. Dan Bondo a ouvert le score à la 14e mn pour les Bénis du Lualaba, sur une passe décisive d'Agonzo Mangili. Mais les joueurs de Likasi ont égalisé à la 60e mn, sur penalty par Jean Moma. Laurent Mwanza a marqué le deuxième but de Blessing à la 63e mn, sur penalty également. Et Trésor Tshibangu Kanyinda a clôturé la série à la 68e mn. Les Bénis de Lualaba démarrent de manière idéale le championnat, en grappillant les trois points de la victoire.

La veille, le 8 octobre sur la même aire de jeu du stade Dominique-Diur, le FC Lubumbashi Sport a soumis l'AS Simba de Kolwezi par 2-1. Gloire Tshama (36e mn) et Kasongo (53e mn) ont été les buteurs des Kamikazes de Lubumbashi. Ilunga Kamwanga a réduit le score pour Simba, dans les temps additionnels de la seconde période. Les Kamikazes lushois ont enregistré leur première victoire de la saison 2022-2023.

Au stade TP Mazembe de Lubumbashi, le CS Don Bosco et la Jeunesse sportive Groupe Bazano ont fait jeu égal 2-2. Les Salésiens ont été les premiers à trouver le chemin de filets à la 41e mn, par le biais de Jacques Djassa Bongola, étant le premier buteur de la saison 2022-2023. Robert Wilangi a remis les pendules à l'heure, en égalisant pour Bazano à la 58e mn.

Les joueurs d'Eric Tshibasu ont repris l'avantage au tableau d'affichage à la 69e mn, grâce à une réalisation de Bapeleki Shuwa. Mais à la 73e mn, Bazano est revenu à nouveau à hauteur de son adversaire, avec le but contre son camp de Kalala Ndundu. Don Bosco a même fini la partie en infériorité numérique après l'expulsion de Basukika Ibula pour cumul de deux cartons jaunes. Signalons le nul blanc entre la Jeunesse sportive de Kinshasa et l'AC Kuya Sport, et entre l'AS Dauphin Noir et l'Etoile du Kivu. L'AC Rangers de Kinshasa a aussi été tenu en échec par Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi par la marque d'un but partout. Christian Kamwanga a marqué pour les Anges et Saints de Mbuji-Mayi à la 23e mn et Elongo Tabu a égalisé pour les Académiciens de Kinshasa à la 86e.

Le match entre Maniema Union et Renaissance du Congo ne s'est pas joué suite aux problèmes qui minent le club orange de Kinshasa. Les parties se sont réunies sous la médiation de la Fédération congolaise de football et de l'Amicale des dirigeants des clubs de football pour trouver une solution. Maluwa va finalement conduire les affaires courantes jusqu'à l'installation d'un comité dirigeant du club. La Linafoot est donc appelée à reprogrammer ce match à une date ultérieure.