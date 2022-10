Congo-Kinshasa: Schéma national d'aménagement du territoire - Le rapport des diagnostics et le guide méthodologique validés

Les deux documents ont été validés à l'issue d'un atelier organisé récemment à Kinshasa par le ministère de l'Aménagement du territoire, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).

La validation du rapport des diagnostics sectoriels et spatiaux pour la réalisation du Schéma national d'aménagement du territoire (Snat) et du guide méthodologique pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire permettra, d'une part, l'élaboration du Snat et, d'autre part, l'élaboration pours les provinciaux et les entités décentralisées de leurs plans d'aménagement du territoire. Toutefois, s'agissant des diagnostics sectoriels et spatiaux du Snat, ils seront complétés par les deux études sur le capital forestier national et le potentiel agricole.

Le secrétaire général à l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Khonde wa Masinga, clôturant les travaux, s'est félicité des efforts fournis par les participants tout en leur rassurant de la prise en compte de leurs observations et contributions dans la version finale de ces deux documents.

"Je suis heureux du travail que vous avez abattu durant trois jours. Vous avez amélioré et validé les deux documents. Les préoccupations soulevées par les participants en termes de contribution et d'observation, lors de la validation de ce rapport, seront prises en compte et intégrées dans les travaux d'élaboration du Snat", a-t-il annoncé.

Pour sa part, le coordonnateur du programme de réforme de l'aménagement du territoire au Pnud, Willy Bassa, s'est dit fier des résultats obtenus. Il a, par ailleurs, exhorté les participants à ne pas lâcher prise car, malgré la validation de ces deux documents, il y a encore beaucoup de défis à relever. " Le plus grand défi est la mobilisation des fonds. Ce qui justifie mon plaidoyer auprès du gouvernement pour que les moyens soient disponibilisés afin que tous ces outils soient mis en exécution", a -t-il indiqué.

Parlant au nom des participants, le chef de division provincial du Kwilu, Justin Muhala Nyoka, a salué la tenue de cet atelier et souhaité que les différentes divisions provinciales de l'aménagement du territoire soient équipées pour leur permettre d'être à la hauteur d'atteindre les missions qui leur sont confiées.

Rappelons que l'objectif global de cet atelier était la validation du rapport des diagnostics sectoriels et spatiaux en vue de la réalisation du Snat et les guides méthodologiques pour la réalisation des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire.