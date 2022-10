Congo-Brazzaville/Algérie: Eliminatoires CAN U23 - Raoul Shungu retient vingt-huit Léopards contre l'Algérie

Les Léopards football de moins de 23 ans affronteront, le 23 octobre au stade des Martyrs de Kinshasa, les Fenecs d'Algérie dans le cadre du deuxième tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2023, pendant que le match retour est prévu pour le 29 octobre au stade du 8-mai 1945 d'Alger.

Pour la double confrontation, le sélectionneur des Léopards U23, Raoul Jean-Pierre Shungu, a dévoilé la liste des vingt-huit joueurs retenus. Cette liste n'a pas vraiment subi de modifications par rapport à la sélection qui a battu les Walyas d'Ethiopie au tour précédent, en dehors des renforts de Jonathan Ikangalombo et Eric Kabwe.

La liste se compose donc des gardiens de but Esdras Kabamba, Bukasa Mangala, Kasereka Masinda et Melenge Mutwa. Les défenseurs sont Steven Ebuela, Ehebelo, Nday Héritier, Swing Kavam, Mufwele Sasa Exaucé, Kayembe Mujanayi Elton, Langata Musa, John Mayanga et Nekadio. Huit milieux de terrain figurent sur la liste, notamment Charve Onoya Sangana, Mutuila Tenda, Nsona Kinkela, Mwamba Patient, Christian Kalala, Rolly Balumbi Wangu, Christian Nsundi et Meschak Tshimanga Mosengo.

Et enfin, les attaquants convoqués par Raoul Jean-Pierre Shungu ainsi que ses adjoints Papy Kimoto et Eric Tshibasu Ike sont John Bakata Amsini, Akram Bongonga Bwanga, Horso Mwaku Malanga, Gloire Mujaya, Jeancy Mboma Kinda, Imana Lote, Mpanzu Nkibisawala, Ikangalombo Jonathan et Eric Kabwe Wa Bantu.

Il sied de préciser que le contrôle de l'âge des joueurs qui fait souvent objet de fraude en Afrique sera rigoureux. La Confédération africaine de football a pris des mesures très coercitives sur cette gangrène du football.