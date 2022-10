Congo-Kinshasa: Forum des AS / " Théâtralisation de la Justice - " Le Chef de l'Etat ne se plaint pas, il fait un constat ", dixit Patrick Muyaya "

La 72-ème réunion du conseil des ministres, commentée par le porte-parole du Gouvernement, revient des colonnes des quelques journaux parus à Kinshasa ce mardi 11 octobre.

Evoquant les dérapages judiciaires constatés par le Président de la République qui a, à l'occasion, interpellé le Conseil supérieur de la magistrature et le ministre d'État, ministre de la Justice afin de remettre de l'ordre dans le secteur, le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, a réfuté l'idée selon laquelle le Président de la République se serait plaint, parlant de la "théâtralisation de la Justice", rapporte Forum des As.

"Le Président de la République ne s'est pas plaint, il a fait un constat", a souligné le ministre de la Communication et Médias. "C'est général dans la situation du pays. Nous connaissons des crises dans tous les secteurs. Mais la crise qui affecte la Justice est celle qui affecte l'Etat de droit, le leitmotiv de l'action du Chef de l'Etat", a indiqué Patrick Muyaya.

Ce dernier rappelle qu'on ne cessera jamais de dénoncer le mal lorsque quelque chose ne va pas, ajoute le tabloïd. Mais parallèlement aux dérapages constatés dans l'administration de la Justice, a fait savoir le ministre Muyaya, " il y a un travail en cours, notamment le recrutement des magistrats. Mais bien au-delà, a-t-il souligné, " il y a aussi le problème de prise en charge. C'est un travail qui se fait de manière permanente en fonction des moyens disponibles ".

Un autre point commenté par le porte-parole du Gouvernement, concerne la situation sécuritaire dans la région de Bandundu et à Bunagana, renchérit La Prosperité.

Selon ce quotidien, " à la lumière des allégations du ministre Muyaya, il convient de noter qu'à ce jour, le Gouvernement de la République, sous l'impulsion du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déploie d'énormes efforts pour, d'une part, récupérer Bunagana sous occupation du M23, et, d'autre part, mettre fin au cycle des violences qui s'incruste, à la suite du conflit Teke-Yaka, dans les trois provinces issues de l'ex Grand Bandundu, à savoir le Kwando, le Kwilu et le Maï-Ndombe. Le besoin de la paix est un besoin immédiat ".

Concernant la situation à Kwamouth, l'Agence congolaise de presse (ACP) rapporte que le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a chargé vendredi, quelques membres du gouvernement à travers leurs services spécialisés, sous la supervision du Premier ministre, de documenter les faits infractionnels sur l'ensemble du périmètre concernés de la zone de conflit de Kwamouth afin d'accélérer le rétablissement partout de l'ordre public, au cours de la 72ème réunion du conseil des ministres ténue en visioconférence.

L'ACP précise que le ministre de la Communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe qui a procédé à la lecture de ce compte rendu sur les antennes de la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), a fait savoir que le Président de la République avait chargé, à cet effet, le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des sceaux et le ministre de la défense nationale de l'exécution de cette mesure, avant de souligner que le conflit Teke-Yaka qui dure depuis plus d'un mois dans le territoire de Kwamouth, a pris des proportions inquiétantes avec des pertes en vies humaines et matérielles.