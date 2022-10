Gabon: Les acteurs de la société civile gabonaise en formation sur les techniques de plaidoyer initiée par IRI

Les premières journées de formation sur "le renforcement des capacités des OSC sur les techniques de plaidoyer" ont tenu leurs fruits. Elles ont eu lieu les 7 et 8 octobre dernier à Libreville. L'initiative est de IRI (International Republican Institute) et de Pépécy Ogoulinguendé, en tant que Consultante.

Plusieurs membres de la société civile gabonaise ont répondu à l'invitation de ce séminaire de formation qui avait pour thématique : "Le renforcement des capacités des OSC sur les techniques de plaidoyer". Ladite formation a été initiée par IRI (International Republican Institute) et la Consultante Pépécy Ogoulinguendé. Il faut souligner que IRI pour mission, de soutenir la croissance des libertés politiques et économiques, de la bonne gouvernance et des droits humains autour du monde par l'éducation des populations, des partis politiques et des gouvernements sur les valeurs et les pratiques de la démocratie.

Il était question pour cette première journée, de revenir sur la thématique même du "plaidoyer" en passant par la définition de la société civile et celle de la notion de plaidoyer. Aussi, était-il question de revenir sur ce qu'est et ce que n'est pas le plaidoyer. L'analyse du plaidoyer s'est faite tout d'abord, par l'identification et l'analyse des enjeux, puis la cartographie des acteurs. La consultante n'a pas manqué de présenter quelques exemples de plaidoyer régionaux et même nationaux. La formation a été participative, interactive et cela, par des interventions des uns et des autres.

La Consultante a par la suite, présenté la stratégie de plaidoyer en définissant d'abord les objectifs de plaidoyer avant de présenter les choix de stratégies les plus adaptées. S'en est suivi la communication par l'élaboration d'un message de plaidoyer et les différents canaux de communication, leur fonctionnement. "L'Institut international Républicain, ONG américaine a organisé un programme de renforcement des capacités pour les leaders de la société civile gabonaise. En ma qualité d'Experte en matière de bonne gouvernance, Genre, Médiation, j'ai été retenue comme Consultante pour former" a indiqué Pépécy Ogoulinguendé.

Les participants venus nombreux a ce rendez-vous du donner et du recevoir, l'ont apprécié à sa juste valeur. Aussi, ont-ils souhaité que ce genre de formation se fasse de temps en temps afin qu'ils soient davantage dotés de connaissances nécessaires." C'est une initiative louable. Nous sommes en manque et ce genre de formation devrait se faire une ou deux fois le mois afin que nous soyons outillés. Je sors de là, je dois avouer, riche en connaissance sur les techniques de plaidoyer" témoigne une des participantes ravie de ce séminaire de formation.

Dans leur enthousiasme, beaucoup d'entre les participants n'ont cessé de remercier IRI pour son appui financier et technique à former les acteurs du développement, notamment dans les questions de démocratie et de droits humains. Pour eux, c'est la société civile, qui petit à petit, se professionnalise.

Il a été constaté pour le déplorer que l'écart entre le fonctionnement de la société civile gabonaise est très en retard par rapport à celui d'autres pays comme par exemple, l'Afrique du Sud, le Burkina-Faso ou la République Démocratique du Congo.

La journée s'est achevée par un exercice pratique en groupe de travail pour élaborer un arbre à problèmes et un arbre à solutions sur la gestion de la Covid 19 au Gabon.