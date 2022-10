Ethiopie: Les pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre au Tigré sont reportés à une date à déterminer

Addis Abeba — Les espoirs placés dans les pourparlers de paix en Afrique du Sud, organisés par l'Union africaine (UA) pour rechercher une solution au conflit du Tigré, pour des millions de civils, Tigréens, Afars (voir Fides 6/10/2022), se sont évanouis le week-end même du 8 octobre 2022 où ils étaient prévus, après un report à une date à déterminer.

Les raisons peuvent être liées à des problèmes logistiques et au fait que les participants n'ont pas été consultés à l'avance. Des représentants du gouvernement fédéral et des rebelles tigrinya du TPLF avaient été invités aux pourparlers, tandis que les Érythréens et les Amahara en avaient été exclus.

Selon de nombreux analystes, les pourparlers de paix sont particulièrement difficiles compte tenu de l'intensité du conflit. La déstabilisation éventuelle de toute la Corne de l'Afrique, et pas seulement de l'Éthiopie, suscite également de vives inquiétudes. Il s'agit probablement du conflit le plus intense au monde, avec des dizaines de milliers de soldats qui s'affrontent le long de la frontière nord du Tigré avec l'Érythrée. Nous savons que des troupes éthiopiennes ont été introduites en grand nombre en Érythrée, pour se joindre à l'attaque, et que des armes lourdes, des chars et de l'artillerie, ont été vus se dirigeant vers les fronts."

Après plus de 700 jours, le Tigré est toujours inaccessible aux médias et aux journalistes. Le 17 octobre, le Conseil des affaires étrangères de l'UE a un débat sur l'Éthiopie à son ordre du jour.