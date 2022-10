Togo: Une meilleure participation des femmes aux processus démocratiques

'Des législatures inclusives pour des politiques sensibles au genre' (LIPSG). Ce projet, développé par le Centre parlementaire du Canada, soutient les législatures du Ghana et du Togo à être plus inclusives, plus sensibles au genre et plus transparentes.

'Des législatures inclusives pour des politiques sensibles au genre' (LIPSG). Ce projet, développé par le Centre parlementaire du Canada, soutient les législatures du Ghana et du Togo à être plus inclusives, plus sensibles au genre et plus transparentes.

Il s'intéresse aux obstacles liés à la participation des femmes aux processus démocratiques et amplifie la voix des femmes, notamment en ce qui concerne la réponse au Covid-19 et aux efforts de redressement.

Le projet améliore également l'engagement législatif avec la société civile, en particulier au niveau des organisations de défense des droits des femmes.

Les activités le renforcement de la capacité des législatures à formuler et rendre opérationnels des stratégies et des plans sensibles au genre ; la mise en œuvre de réformes administratives afin de permettre une utilisation des ressources et une prestation de services sensibles au genre ; l'amendement et l'adoption de lois inclusives portant sur le genre, y compris des budgets sensibles au genre ; la mise en place de systèmes permettant de superviser la réalisation des engagements en matière d'égalité des sexes par les paliers exécutifs ; de permettre aux corps législatifs d'être en contact avec les citoyens, en particulier les femmes et les filles.

L'objectif pour le Togo est de faire passer le taux de représentativité à 30% d'ici 2026 et même davantage.

'En terme de représentation des femmes au niveau des Assemblées, la norme requise est de 30%. Nous sommes actuellement à un peu plus de 16%', a indiqué mardi mardi Emmanuel Amouzouvi, le chef projet LIPSG au Togo.

L'initiative a été lancée en juillet dernier.