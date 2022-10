Cameroun: Un ancien journaliste accusé de meurtre

Valéry Giscard DJOIANDEU est accusé de meurtre par sa belle-famille. MBAH BIKIE Alexandrine Florentine a fait servir par voie d'huissier à sieur DJOIANDEU une notification d'un certificat de genre de mort portant sommation de se dénoncer auprès de la Direction de la Police Judiciaire sis à Yaoundé. Selon la plaignante dont les propos sont repris dans cette notification d'huissier, sieur DJOIANDEU a asséné de violents coups de poings sur le nommé Serge MBAH, et n'épargnant aucune partie du corps de ce dernier qui a, à maintes reprises, été projeté sur le macadam avec à la clé de violentes contusions. Qu'à la suite de cette violente atteinte à l'intégrité physique, le jeune Serge MBAH rendra l'âme le 20 avril 2022, soit 09 jours seulement après l'agression évoquée plus haut.

D'après la notification signée par TCHIMDOUMEKIAGE Micheline, Huissier de justice près la cour d'Appel du Centre et les Tribunaux de Yaoundé, la scène de violences inouïes s'est déroulée devant les enfants du couple DJOIANDEU qui étaient obligés d'assister à cette scène sordide. Les faits qui se seraient déroulés le 11 avril 2022, ont été filmés, dixit également la notification d'huissier initiée à la requête de dame MBAH BIKIE Alexandrine Florentine, demeurant à Yaoundé, laquelle a pour conseil constitué avec élection de domicile Maître BISSECK Clémentine, avocat au Barreau du Cameroun, cabinet sis à la cité des palmiers à Douala. La notification d'huissier servie à sieur DJOIANDEU le 15 juin 2022 à 17 heures, soit plus de 60 jours après les faits, mentionne l'existence d'un certificat de genre de mort de l'unité médico-légale de l'hôpital Central de Yaoundé, confirmant que la mort du sieur Serge Martin AFILA a été causé par un " œdème aigu du poumon ".

Fait tout de même assez curieux relevé dans ce dossier, le certificat de genre de mort indique une " MORT NATURELLE " sans aucun traumatisme. Et selon des informations recueillies auprès des enquêteurs de la Direction Régionale de la Police Judiciaire du Centre (DRPJ), puis ceux de la Direction de la Police Judiciaire (DPJ), les deux rapports d'autopsie confirment la thèse d'une mort naturelle. Si tel est le cas : pourquoi dame MBAH BIKIE Florentine Alexandrine assistée par Maître BISSECK Clémentine accusent-elles le sieur DJOIANDEU de Meurtre ?

Selon des témoignages, dame MBAH BIKIE Alexandrine qui vit de façon permanente aux Etats-Unis n'était pas sur les lieux des échauffourées enregistrés dans la cour commune d'un bâtiment R+2 sis à TITI GARAGE où sa sœur a pris ses quartiers après avoir abandonné son domicile conjugal. Ni elle, ni les enfants du couple bien que la notification fait état de leur présence. Ce d'autant plus qu'en date de ce même lundi 11 avril 2022, dans sa demande d'intervention adressée au Commandant de Brigade Ter de Gendarmerie de NGOUSSO-Yaoundé, dame MBAH Péguy Josiane Laure écrit avoir profité des congés de Pâques pour envoyer ses enfants dans sa propre famille le 10 avril 2022 afin de préserver leur fragile équilibre. Seraient-ils donc revenu le lendemain assister à la scène ?

L'exploitation des documents obtenus de source digne de foi, indique que dame MBAH BIKIE Alexandrine Florentine est la sœur aînée de dame MBAH Péguy Josiane Laure. Cette dernière après avoir vidé le domicile conjugal à l'insu de son mari, et l'échec des tentatives de réconciliation initiées, a introduit près du Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI - Yaoundé une requête aux fins de divorce le 09 mai 2022. Dans sa requête, dame MBAH Péguy indique qu'elle a toujours été victime de violences conjugales depuis le premier jour de son mariage, violences orchestrées par son mari sur elle et sur leurs enfants. Que c'est pour sauver sa vie après tant d'années de maltraitances, qu'elle a déserté son domicile conjugal avec les enfants du couple. C'était entre le 14 et le 15 mars 2022 alors que son mari était en mission professionnelle hors de la ville de Yaoundé. Que depuis lors et pour justifier son abandon de domicile, dame MBAH Epse DJOIANDEU Péguy Josiane Laure et ses proches multiplient des accusations à l'encontre de son mari. Celle de meurtre fait partie de cet acharnement qui vise à diaboliser son mari et obtenir les faveurs des juges. Sieur DJOIANDEU vivait hors du Cameroun lorsqu'il a épousé dame MBAH en juillet 2016. Il est revenu au Cameroun en avril 2019. Son épouse est allée s'installée à Yaoundé en fin juin 2019. Sieur Djoiandeu est allé retrouver son épouse en juin 2021 et en mars 2022, cette dernière l'abandonne à nouveau pour aller vivre dans un appartenant qu'elle a jadis loué à l'insu de son mari.

Sur ce dossier de meurtre, d'autres informations recueillies à bonne source font état de ce que la veuve AFILA a été suspectée par sa belle-famille (MBAH BIKIE et MBAH Péguy notamment) d'avoir empoisonné leur frère. Visiblement, elle aurait été également disculpée par les rapports d'autopsie dont le premier fait à l'hôpital Central de Yaoundé par le Docteur BOUJIEKA MOGUE Tidiane, a été contesté. Contactée, la Médecin légiste / Expert en dommage corporel a un souvenir désagréable des échanges eux avec dame MBAH BIKIE Alexandrine Florentine qui voulait influencer les résultats de l'autopsie afin de faire incriminer la veuve AFILA.

La réorientation par dame MBAH BIKIE des accusations de meurtre vers sieur DJOIANDEU, bien qu'hallucinante, viendrait donc renchérir le dossier de divorce initié par sa sœur cadette. Contacté par nos soins, sieur DJOIANDEU reconnait avoir été accusé de meurtre et qu'il s'est d'ailleurs présenté à plusieurs reprises à la Direction de la Police Judiciaire pour être entendu malgré le fait de n'y avoir jamais été convoqué. Qu'il y ait d'ailleurs introduit une requête afin toute la lumière soit faite sur cette accusation. L'affaire ayant été portée au Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI-Yaoundé, il s'est remis depuis lors à la justice.

Sur le processus de divorce, sieur DJOIANDEU indique également que son avocat s'en occupe. Il prend juste acte de l'acharnement de son épouse et de ses proches qui l'accusent sans cesse de tous les maux. Cependant, c'est tout de même assez curieux, ces accusations surviennent uniquement après son abandon de domicile dûment constaté par un huissier de justice. Citation directe pour diffamations, citation-directe à l'employeur du sieur DJOIANDEU accusé aussi de destruction de véhicules, de violences, d'infidélités et bien d'autres motifs comme l'accusation de vol du téléphone portable et du passeport de dame MBAH BIKIE. Certaines de ses accusations ont été portées devant les tribunaux.

Seulement, à peine avoir déclaré la destruction d'une vitre de son véhicule et le vol de son passeport, dame MBAH BIKIE a aussitôt quitté le Cameroun. Vivement son retour à Yaoundé afin que se tienne la confrontation à la DPJ où elle pourra présenter son nouveau passeport et remettre le numéro IMEI de son téléphone pour que la DPJ retrace l'appareil. Curieusement, sa sœur MBAH Péguy avait également indexé son mari d'avoir détruit sa voiture, vitre également brisée. Si sa plainte contre X déposée à la DPJ est restée sans suite. Celle déposée au Service Central du SED, on ne sait comment, a suscité un mandat d'arrêt contre le sieur DJOIANDEU et sa garde à vue au SED. Il y a passé une nuit après l'intervention de son avocat conseil. Alors qu'il attendait une confrontation avec les plaignants qui ne se sont jamais présentés, sieur DJOIANDEU sera plutôt informé, lors de son passage au SED, qu'il fait l'objet d'un mandat d'amener chez le Procureur de la République près du Tribunal d'EKOUNOU-Yaoundé. Résident Douala, il se rendra une fois de plus à Yaoundé pour que l'enquêteur exécute le mandat d'amener. L'affaire a été enrôlée. L'audience contre dame MBAH et sieur KWEDI est prévue pour le 28 octobre 2022 prochain.

De sources dignes, dame MBAH BIKIE Epse MBE en veut beaucoup au sieur DJOIANDEU. Elle reproche à ce dernier d'avoir refusé que dame MBAH BIKIE récupère les ovules de son épouse, fusse-telle sa sœur. Dame MBAH BIKIE serait visiblement prête à tout pour concevoir dans son deuxième mariage. L'intervention chirurgicale que cette dernière a subi en Inde étant infructueuse et vu son âge, 44 ans environ, elle planifie désormais de récupérer les enfants du couple DJOIANDEU aux fins de s'exiler définitivement aux États-Unis. Ces mêmes enfants qu'elle avait expulsé du domicile de leur mémé à peine décédée, pour y installer ses affaires à elle et celles de sa belle-famille (son époux et les siens), raconte le voisinage de cet villa situé à proximité de l'agence LABOREX Yaoundé omnisport.

Sieur DJOIANDEU qui est actuellement hors du Cameroun avec son fils souffrant d'une tumeur au cerveau, préfère ne pas commenter des affaires en cours devant les tribunaux de Première instance et de Grande Instance autant à Yaoundé qu'à Douala, tribunaux saisis par son épouse et ses proches utérins sous le conseil de Me BISSECK Clémentine. Ce dernier souhaite juste retrouver tous ses enfants notamment ceux issus de son union légale avec dame MBAH Péguy Josiane Laure. Son épouse qui, sans son autorisation, ni celle d'un tribunal, les a confiés à son frère Capitaine des Douanes vivant à Douala afin de vivre pleinement une vie de femme libre, à en croire ses publications et photos sur les réseaux sociaux en compagnie d'hommes divers.

L'épouse du Capitaine des Douanes, dame Flore KWEDI a d'ailleurs fait molester sieur DJOIANDEU le vendredi 30 septembre 2022 alors que le parent avait, après quatre mois de recherches, retrouvé sa progéniture à l'école maternelle et bilingue " LES MARINS " à PK 13. Il a eu la vie sauve grâce à l'intervention d'un homme en tenue. Ce même jour, une publication sur le capitaine des douanes a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Un article que dame MBAH Epse DJOIANDEU a vite fait d'attribuer la maternité à son mari afin de l'incriminer encore plus. Bien que convaincu que la publication soit commanditée par son épouse et ses proches pour détourner les faits d'agressions physique orchestrées par dame Flore KWEDI, sieur DJOIANDEU dit être serein et préfère se remettre à la justice. Bientôt, ils feront la diarrhée et m'accuseront, indique-t-il. Plus que jamais, il craint désormais pour sa vie et celle de ses enfants, vu que ses problèmes conjugaux se retrouvent désormais sur la place publique.

Certains observateurs du couple DJOIANDEU ne comprennent pas leur situation actuelle. Pendant que d'autres indiquent que dame MBAH Epse DJOIANDEU sera habitée par des esprits maléfiques depuis le décès de sa maman ; d'autres estiment que ce serait de l'abus de confiance et l'escroquerie et souhaitent plutôt que cette femme et ses proches remboursent plutôt la dot perçue et dédommager le sieur DJOIANDEU dont le beau-frère Capitaine de Douane a vite fait de récupérer sa sœur et les enfants du couple. Selon des proches du couple qui ne comprennent pas les agissements de dame MBAH Péguy Josiane Laure qui souhaite vivement le décès de son mari, cette dernière s'entrevoit déjà en une veuve joyeuse. Parce qu'il est indéniable qu'accusé son mari, le père de ses enfants de meurtre, c'est déjà le tuer soi-même.

Dame MBAH Epse DJOIANDEU serait-elle complice de l'empoisonnement de son mari en 2018 ? Pourquoi l'avoir abandonné sous le prétexte d'un emploi à Yaoundé en juin 2019 alors que sieur DJOIANDEU était encore convalescent ? Pourquoi dame MBAH Péguy Josiane Laure a-t-elle accepté d'épouser sieur DJOAINDEU ? Qui est cette épouse qui aime son frère utérin, ses proches et amis que son propre mari, le père de ses enfants ? Si s'en est réellement... Pourquoi sieur MBAH de son vivant n'a-t-il aucunement assisté aux cérémonies de mariage de sa fille ? Pourquoi cette dernière n'est jamais allée présenter son mari à son beau-père ? Qui est réellement dame MBAH Péguy Josiane Laure âgée de plus de 38 ans dont un pan de son histoire conté par elle dans son église " THE WAY International " révèle que le sieur MBAH ne serait pas son géniteur ? Qui est donc sieur KWEDI Jean Hubert Flavien, ce capitaine de Douanes qui se dit " ivre d'argent " et détient à sa solde la justice camerounaise ?

Affaire à suivre !