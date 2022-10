Afrique de l'Ouest: Coopération sécuritaire - Une importante délégation guinéenne à Abidjan

Une importante délégation conduite par le ministre Bachir Ballo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la Guinée a été reçue en audience par le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé à son cabinet à Abidjan-Plateau, le lundi 10 octobre 2022. A- t-on appris de sources officielles à Abidjan ; la capitale économique ivoirienne.

Les sources ajoutent que les échanges ont porté sur l’intérêt de cette mission, qui vise entre autres à s’imprégner de l’expérience ivoirienne dans plusieurs domaines de la sécurité et de la protection civile.

« Je suis en visite en Côte d’Ivoire, auprès de mon homologue, mon cher frère et ami, pour apprendre auprès du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, comment ils ont fonctionné jusque-là, et m’imprégner du succès ivoirien en termes de sécurité. C’est d’ailleurs pour cette raison, que j’ai amené avec moi, les 3 grandes directions du ministère de l’Intérieur et de la Protection Civile de la Guinée qui vont travailler avec leurs homologues pour tirer le maximum de l’expérience ivoirienne », a déclaré le ministre Bachir Ballo à sa sortie d’audience.

Durant cette mission de quatre jours (du lundi 10 au Vendredi 14 octobre), la délégation guinéenne visitera plusieurs directions et structures rattachées au ministère de l’Intérieur et de la sécurité. Citons entre autres, de la Direction générale de la Police nationale (Dgpn) et ses services techniques, L’Office national de la protection civile (Onpc), l’Office national de l'État civil et de l'identification (Oneci). Un accord de coopération sera signé entre les deux pays.