Madagascar: Antsiranana - Beau final pour le festival I'Trotra

Clap de fin en beauté pour la treizième édition du festival de danses contemporaines I'Trôtra, organisé dans la ville d'Antsiranana pendant une semaine. Les organisateurs sont ravis de cette édition.

Étalé exactement sur six jours, le festival, qui s'est déroulé jusqu'au samedi, a fait place à la danse contemporaine et expérimentale. Cet événement, présenté dans les différents quartiers de la capitale du Nord, a visé à offrir au public une expérience intime avec la danse. Tous les jours, le public a eu droit aux spectacles de danses contemporaines à l'Alliance Française avec les prestations des groupes malagasy comme La Rencontre, Koloture, Cap Sud, Master Jah et Ramanenjana (Rou-manie - Madagascar). Suivis des masterclass Hip Hop contemporain avec Thierry Randriatsitohaina et José Rivoson (Antsirabe), Haja Saranouffi (Tamatave), Simona Deaconescu (Roumanie).

Cette fois, I'Trotra a bien porté son nom, qui veut dire " se rencontrer " en betsimisaraka, ethnie d 'origine de sa créatrice, la chorégraphe Gaby Saranouffi, à travers de nombreux spectacles et projections films qui se sont déroulés dans la salle de spectacle de l'Alliance Française , devant La Terrasse du voyageur au " Tsena ", dans des quartiers, au Jardin Tropical , et aussi à travers des masters classes qui ont eu lieu toute la semaine à l'Alliance Française de Place Kabary. Gaby Saranouffi a su gagner la confiance de plusieurs partenaires, institutionnels ou non , pour maintenir son festival.

Et surtout de tous les danseurs et chorégraphes qui ont participé et l'ont soutenu. et le public, toujours fidèle aux rendez-vous. Apparemment, chaque édition est différente des précédentes et offre des richesses et de la diversité, remplies de rencontres, de partages et d'amour.

Message transmis

Il est certain que les rencontres antsiranaises ont été nombreuses à la fois entre les artistes invités et les locaux. De fait, I'Trotra est devenu un festival fédérateur de jeunes, sans exception. Et la danse contemporaine commence à avoir de l'ampleur dans la ville d'Antsiranana Pour la petite anecdote, la compagnie Cap Sud Madagascar, qui l'a initiée depuis 2012 dans la ville, était moquée et pointée du doigt. Selon son précurseur Cerveau Kotoson, ses danseurs étaient taxés de " danseurs fôsifôsy, ou les passes chiffons de la piste ", relatif à certains passages au sol. Pour eux, danser veut être debout car ils sont habitués au rythme salegy ou d'autres.

" Maintenant ceux qui se sont moqués se mettent à la pratiquer. Et j'appelle ceci un message transmis. Le public reste scotché à regarder les pièces et parfois même versent des larmes émues suite aux messages perçus et aux émotions ressenties, et ceci nous encourage à continuer " a-t-il évoqué, tout en soulignant qu'actuellement des Antsiranais ont commencé à comprendre. Il a cité des témoins qui ont changé leur vie en obtenant une nouvelle personnalité.

Ce, grâce au message véhiculé par la danse. Ils sont devenus pilote, professeur linguistique à l'université, leader d'un groupe évangélique... En tout cas, la danse contemporaine est une discipline émotionnellement libre et techniquement exigeante, et c'est cette technique qui manque encore à Antsiranana comme ailleurs, d'où l'importance du festival . La danse est à la fois écoute et partage, endurance et patience. L'art de la danse agit sur les profondeurs de l'âme et c'est par cette activité qu'il faut se laisser porter. La mémoire pourrait être améliorée par le fait d'apprendre les chorégraphies, et la créativité est plus que stimulée.