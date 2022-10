Madagascar: Trail - Allianz World Run - Troisième victoire pour Avotra Alvine

La technologie au service du trail. L'athlète du club Crown Athletic Antsi-rabe, Alvine Avotraniaina Tahirini-rina Jeannot, membre du groupe "We love trail", conserve son titre et décroche pour la troisième année successive le sacre national de l'Allianz World Run (2022, 2021, 2020).

C'est une course internationale à allure libre qui s'est étalée sur 90 jours soit trois mois, du 6 juillet au 4 octobre. L'événement en est à sa quatrième édition. La participation est ouverte à tous les coureurs du monde entier. Chaque participant devra s'inscrire dans une application d'un système de kilométrage. Chaque distance effectuée quotidiennement est enregistrée dans l'application et sera cumulée au terme des trois mois. Mada-gascar a enregistré cent cinquante participants, et Alvine a effectué la plus longue distance, en tout 5020 km.

L'an passé il a parcouru 3560 km et 3003 km en 2020. Il a également été le meilleur trailer du continent africain lors de la précédente édition. "J'ai dû rattraper le temps perdu durant ma préparation et ma participation à l'UT4M de Grenoble. J'ai dû parcourir 80 à 100 km par jour lors des vingt derniers jours. Je me réveillais à 3h30 du matin et je commençais à courir à 4h, et je ne m'arrêtais que pour prendre le petit déjeuner et le déjeuner" relate Avotra Alvine à propos de son quotidien durant les trois mois de compétition. Il a parcouru les routes et sentiers de la capitale, le By-Pass, les rocades, traversant le centre-ville à Anala-kely, mais surtout dans la nature aux alentours de la ville. La deuxième place est revenue à Kevin Patrick Randriamam-pionona (4525 km) et Rija Razakasoa (2837 km) complète le podium. La cérémonie de remise de trophée et lots s'est tenue ce samedi au Cot Ilafy.

Il a gagné comme récompense un ticket pour participer au Nosy-Be Trail programmé le 10 décembre. Alvine est le champion en titre de l'Ultra 126 km de Utop (Ultra Trail des Ô Plateaux) et il a représenté le pays à l'UT4M de Grenoble il y a quelques semaines. Il a terminé deuxième lors de la version 2021 de l'Utop. "Je vais me reposer pendant au moins trois mois. Je vais bien sûr participer au Nosy-Be Trail mais pas avec l'objectif de remporter la première place" souligne Avotra Alvine, spécialiste de la course montagne de longue distance.