Madagascar: Madajazzcar - Une nouvelle perception de la musique jazz

Les activités du festival Madajazzcar ont commencé depuis la semaine dernière.Cette 33e édition apporte une autre façon de concevoir le statut des musiciens de jazz à Madagascar.

L'idéologie du jazz n'a pas changé. Depuis le début, le festival vise à consolider les liens existants entre les musiciens ainsi que les artistes évoluant dans le domaine.

Afin de mettre en lumière la carrière des artistes , musiciens et amateurs de jazz, une conférence sur le digital music et de plateforme s'est tenue au CFM Anosy en présence de Samoela, Silo et les représentants du ministère de la Communication et de la culture.

De nos jours, la consommation musicale suit la technologie. C'est dans cette optique que les intervenants ont donné des explications sur la façon de vendre les chefs-d'œuvres en ligne, la promotion des albums ainsi que les droits d'auteurs.

"La nouvelle structure du ministère à travers l'OMDA joue un grand rôle dans l'innovation de la gestion du droit d'auteur dans le monde numérique" affirme Silo, musicien et entrepreneur culturel.

Une grande évolution

Le jazz n'est pas réservé uniquement pour les cabarets. À travers Madajazzcar off, Sanfil offre une opportunité pour les musiciens de présenter leur projet afin qu'ils puissent établir un plan à leur carrière. Le meilleur batteur Paco Sery sera l'invité spécial du festival pour partager ses compétences au CFM Anosy ce vendredi à 21h30 . Deux grandes soirées vont se dérouler au CFM Anosy. Jeudi, la scène sera réservée aux meilleures voix malgaches comme Rija Ramanantoanina qui viendra avec son orgue et sa batterie.

La soirée avec Paco Sery commencera à partir de 21h30 ce vendredi où il nous dévoilera son savoir-faire dans la musique jazz en tant que musicien, batteur, réalisateur. Comme Il a déjà joué avec plusieurs artistes célèbres, pour cette 33e édition, il montera sur scène avec Rico et les talents de Madagascar. Le grand festival se clôturera par un concert gratuit et à ciel ouvert organisé par Sanfil et Ivenco à l'allée des palmiers Antsahavola ce dimanche à 14h.