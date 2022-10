Madagascar: Santé sexuelle - Ika'lio sensibilise sur la gestion de la menstruation

Ayant les mêmes règles que le jeu de société " katro ", Ika'lio s'inscrit dans un même ordre d'idée, il s'agit d'un jeu qui met en exergue la gestion de la menstruation et il est destiné à être utilisé auprès des communautés, des autorités locales, des éducateurs, du personnel de santé, et en particulier les femmes, les jeunes et les adolescent(e)s.

Ika'lio vise à améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques autour de la gestion de l'hygiène menstruelle par tous et toutes à travers les différents messages qu'il véhicule. C'est un outil en main pour les éducateurs et les enseignants pour mieux faire assimiler aux élèves les bonnes pratiques et la question de la gestion de l'hygiène. " Ika'lio permet de bien transmettre aux élèves les informations nécessaires, notamment en ce qui concerne la menstruation.

Dans l'école, la méconnaissance des élèves du sujet entraîne des peurs et perturbent les élèves dans leur apprentissage. Ce jeu de sensibilisation est destiné aux élèves en classe de 8ème et 7ème. Pour cette fois, on a décidé de faire une séance pour chaque vendredi ", indique Vasilisa Ninà Marie Gorettie, Directrice de l'EPP Raramonja, circonscription d'Ambositra.

Actuellement, l'adoption du jeu dans les établissements scolaires et par la communauté dans la Région Amoron'i Mania est l'objectif. La création du jeu par l'UNICEF s'inscrit dans le cadre de quatre piliers, entres autres, l'accès à l'information générale sur la menstruation, le développement de la compétence et la connaissance sur la question, l'amélioration de l'accès aux infrastructures, et l'accès à des matériels et des produits appropriés pendant la menstruation.

Efforts à déployer

Il est à noter que l'accès à une bonne hygiène menstruelle est encore limité. Selon le MICS 2018 (Multiple Indicators Cluster Survey), neuf femmes sur dix ont accès à des produits appropriés et à un endroit privé pour se laver et se changer durant la menstruation. Toutefois, une femme sur dix déclare n'avoir pas pu participer à une activité sociale, scolaire ou économique durant sa menstruation.

Celles qui utilisent des serviettes hygiéniques suivant les normes sont parfois rares. Les impacts de cette situation sont palpables sur la scolarité des jeunes filles et pourraient même entraîner l'absence scolaire pour les filles. Pour le cas de la circonscription scolaire d'Ambositra dans la région Amoron'i Mania, les infrastructures d'assainissement ne suffisent pas. " En termes d'infrastructures, seuls 2% des écoles ont l'accès à l'eau potable. Dans les cinquante-sept CEG, on compte que quelques infrastructures ", indique Mao Marinho Randrianasoloson, chef CISCO Ambositra.