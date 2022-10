Madagascar: Rallye international de Madagascar - Trente-trois équipages engagés dont deux expatriés

Deux équipages expatriés de France prendront le départ du 43e RIM ce week-end. Treize épreuves spéciales seront au menu des concurrents durant les trois jours de course.

Les passionnés ont hâte. La 43e édition du Rallye international de Madagascar (RIM), qui sera organisée cette fois par le club TMF Rally, aura lieu ce week-end, les 14, 15 et 16 octobre. Ce rallye compte pour la cinquième manche du sommet national. Trente-trois équipages sont engagés pour prendre le départ. Cette version 2022 sera marquée par la participation de deux équipages expatriés de France.

Ces équipages, le duo Lala Tiana Rasoloni-riana Nini-Annah Rasolon-drainibe Lawlane sur Subaru et Stéphani Tristani-Loïc Rajao-narimalala Coil Raj, au volant d'une Mitsubishi Evo 7, ne sont pas encore connus dans le domaine. D'après une source auprès de la Fédération, Tristani est le fils d'un ancien pilote et préparateur des années 90. Outre la course au titre des prétendants comme Mathieu Andrianjafy, vainqueur des deux précédentes manches, Fred Rabekoto et Tahina Razafin-joelina, vainqueurs respectivement de la deuxième et la première manches, ainsi que Freddy Rakoto-manga, un des mieux placés au classement provisoire du championnat, ce RIM sera également marqué par le come back des anciens grands champions. Citons le duo fils et père, Olivier et Haingo Ramiandri-soa, qui conduiront une Peugeot 306 et aussi l'équipage mixte Ndrianja et Fanja, aux commandes d'une Subaru.

Nouvelles pistes

Ce rallye de trois jours se déroulera dans les régions Analamanga et Itasy. 70 % des pistes n'ont jamais été empruntés auparavant. Treize épreuves spéciales longues de 193,68 km sont au programme. La distance totale avec les liaisons s'élève à 327,25 km. Trois épreuves spéciales seront au menu des concurrents lors de la première journée du vendredi dont la super spéciale circuit slalom SRK à Imeri-tsiatosika (3,08 km).

"La super spéciale slalom SRK est dédiée spécialement aux amoureux de la discipline qui ne pourront pas aller plus loin" souligne le président de la Fédération du sport automobile de Madagascar, Jimmy Rakotofiringa. Sept spéciales seront au programme le samedi, qui sera marqué par le deuxième passage au circuit slalom du SRK et surtout la spéciale de nuit, l'ES 9 CNAPS Vontovorona-Ambohibe-tanety, longue de 6,92 km. Le départ de la première voiture sera donné à 19h12. Et quatre spéciales boucleront le rallye le dimanche.