Madagascar: Exploitation d'algue à Androka - Des intérêts fourbes derrière le litige

La tension est loin de s'apaiser dans la commune rurale d'Androka entre ceux qui sont en faveur et ceux qui sont contre l'installation d'une société chinoise d'exploitation d'algues. Tout est question d'intérêt. Surenchères.

Près de deux-cents personnes travaillent à la société MaproSud, exploitant d'algues dans trois fokontany de la commune rurale d'Androka. Ce sont essentiellement des femmes qui, bien sûr, ne demandent que du travail vu l'état de " kere " dans cette partie sud de l'île. " Nous pouvons obtenir jusqu'à 80 000 ariary par semaine avec la culture d'algues. Il n'y a pas mieux dans les environs ", témoigne Berthine, une femme habitant le fokontany d'Ambohibola, commune rurale d'Androka. Il y a de l'autre côté, un groupe qui " chasse " carrément les Chinois, car ces derniers ne respecteraient pas les us et coutumes locales.

La société Ocean Farmers, également, exportatrice d'algues a entamé une activité dans les envi- rons du même fokontany d'Ambohi-bola, avec un " accord de principe " de la part du ministère de la Pêche et de l'économie bleue. MaproSud, avec une "autorisation d'essai" de douze mois est en activité dans trois fokontany, y compris Ambohibola. " Les deux sociétés veulent exploiter des algues au même endroit.

L'installation de la société chinoise a quelque peu dérangé la société Ocean Farmers, qui était là bien avant, même si elle travaille avec un accord de principe de la part du ministère. C'est le fond du problème ", concède une source locale, qui, vu les diverses pressions, demande à ne pas être nommée. Il y a en effet des pressions qui persistent malgré la descente de l'équipe du ministère de la Pêche et de l'économie bleue, dirigée par le ministre Paubert Mahatante en personne, en fin de semaine dernière.

" Des politiciens ont été contactés par la société chinoise pour qu'un lobbying en haut lieu puisse être engagé afin que MaproSud puisse déjà exploiter en grande quantité. Ces mêmes politiciens ont été contactés par la société Ocean Farmers pour en faire de même pour leurs produits. à un certain moment, quand l'approche n'a pas donné les résultats attendus, la société chinoise aurait demandé des comptes, et c'est ainsi qu'elle a commencé à recevoir des pressions ", ajoute la même source. La société chinoise a expliqué qu'elle n'a pas coupé des arbres dans des endroits sacrés et ne les a pas cachés près des tombeaux Mahafaly, comme ont avancé le maire d'Androka et ses partisans.

Des individus commercialisent les dits arbres et les Chinois les ont juste achetés. Le ministre Paubert Mahatante, quant à lui, a préféré constater l'état des lieux des exploitations des deux sociétés. " Les deux sociétés n'ont pas respecté les pas géométriques autorisés de 25m partant des rives. Elles utilisent des piquets et des sacs de sable qui détruisent le récif. Pour le ministère, il s'agit en premier lieu de développer la filière algoculture tout en cherchant l'équilibre entre développement local et vie sociale dans les endroits d'exploitation ", a-t-il expliqué. à lui de préciser qu'aucune décision n'a encore été prise car il doit rendre compte au gouvernement. Des pressions se sont ravivées malgré cette annonce officielle du ministre car les " anti-Chinois " demandent la suspension des activités de la société chinoise.