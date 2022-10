Madagascar: Éducation nationale - Mahajanga - Lancement de la deuxième FADEP

La formation à distance pour les enseignants des écoles primaires (FADEP) dans tout Madagascar, a été lancée officiellement samedi matin à Mahajanga.

La cérémonie s'était déroulée au complexe sportif d'Ampisikina dans la région, sous l'égide de la ministre de l'éducation nationale, Marie-Michelle Sahondrarimalala. Ils sont 3 546 enseignants subventionnés ou FRAM répartis dans toute l'île à bénéficier de cette formation. Ces enseignants ont été embauchés cette année au sein de la fonction publique. " Le but de cette formation à distance est de relever le quatrième engagement du velirano, défi lancé par le Président, lui qui porte une attention particulière au secteur de l'éducation. Le Conseil des ministres a ainsi adopté le projet. La formation durera deux ans et vise la professionnalisation du métier.

Les bénéficiaires enseigneront et suivront en même temps une formation à distance. Des certificats seront remis à la fin de la formation ", a expliqué la ministre, samedi matin. Des outils technologiques tels que des tablettes solaires ainsi que des livrets ou guide et des tuteurs sont remis aux formateurs. Cette équipe de techniciens et de formateurs a déjà suivi une formation dispensée par le ministère et des centres de formation nationaux et régionaux et se chargera donc de la formation sur l'ensemble de l'île pendant deux ans.

Deuxième promotion

L'objectif sera d'améliorer la qualité de l'enseignement. C'est également un renforcement des capacités. à noter que ces quelques trois mille enseignants des écoles primaires diplômés du baccalauréat ou de Bepc enseignent depuis trois ans. C'est la deuxième promotion de ce programme de la FADEP, 2022-2024. Le lot de matériels distribué comprend des tablettes solaires de 10 pouces, et d'une capacité de 16GB de RAM avec une batterie de 4500mAp, d'un powerbank ainsi que d'un speaker.

Une connexion internet de 2,50 GB, ainsi que des recharges pour appel et sms ou texto sont livrés avec le matériel. Le regroupement des participants se tiendra dans les vingt-huit centres régionaux de l'Institut national de formation pédagogique (CRINFP) dans toute l'île. " La formation à distance est le seul moyen d'assurer le même niveau de formation dispensé aux enseignants dans tout Madagascar.

Nous sommes reconnaissants au ministère car nous avons constaté ses efforts réalisés au niveau de la base, dont de nombreux projets éducatifs. Le recrutement des nombreux enseignants démontre la détermination du gouvernement dans la mise en œuvre du quatrième Velirano qui est l'éducation pour le public et suivant la qualité.

Le travail d'enseignement est sacré car il transmet l'éducation et la connaissance aux enfants du peuple ", a déclaré le SG de la région Boeny, Tokifaharana Herimiaharozo. Les autorités locales comprennent le secrétaire général de la région Boeny ainsi que le directeur régional de l'éducation nationale Boeny.