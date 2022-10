Madagascar: Lémuriens de Madagascar - " Une extinction de masse est en cours " selon le Pr Jonah Ratsimbazafy

Les divers foyers de feux de brousse déclarés ces derniers temps interpellent sur l'urgence pour la Grande île de prendre des mesures strictes, concrètes et concertées pour préserver le peu de forêts qui lui reste.

Les propos du Pr Jonah Ratsimbazafy, président du Groupe d'Etude et de Recherche sur les Primates (GERP) et de la Société Internationale de Primatologie sont sans équivoque: " nous allons observer une extinction de masse des espèces, dont les lémuriens qui font la renommée de notre pays ". Pour ce primatologue de renommée internationale, la situation trouve son origine dans la destruction des corridors forestiers née des pratiques comme les feux de forêt, les exploitations abusives et sauvages des ressources forestières, l'exploitation illicite des pierres précieuses à l'intérieur des aires protégées, etc. À en croire les explications du président du GERP, la défragmentation des corridors isole les forêts et avec elles les diverses espèces endémiques de l'île. " Cela entraîne la problématique de la consanguinité chez ces espèces. Les lémuriens arrivent à se reproduire, mais les nouveau-nés ne peuvent survivre longtemps ", déplore le Pr Jonah Ratsimbazafy. La situation actuelle empêcherait donc de nombreuses espèces de renouveler leur patrimoine génétique.

Pistes

Le Pr Jonah Ratsimbazafy suggère de procéder à la translocation des espèces. L'idée serait de renforcer la diversité génétique des animaux concernés en introduisant d'autres spécimens dans les forêts isolées. Cela devrait enrichir les patrimoines génétiques et permettre d'en finir avec la problématique de la consanguinité. Profitant de l'occasion, le président du GERP et de la Société Internationale de Primatologie lance un appel à l'endroit des autorités compétentes. " La translocation se fait partout dans le monde et nous avons des bases de données relatives aux espèces. Des données recueillies et conçues par des scientifiques ". La mise en œuvre de cette solution requiert toutefois " une volonté politique accrue des décideurs " si l'on se fie toujours aux dires du Pr Jonah Ratsimbazafy. Ce dernier de conclure, " il faut en finir avec les feux de forêt et les feux de brousse si l'on veut freiner la perte continuelle et vertigineuse de nos espèces endémiques ".