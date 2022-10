Madagascar: Stritarty - 7ème édition - Place au mouvement artistique contemporain

Plus de 15 artistes participeront à la septième édition de Stritarty, le festival des arts Urbains de Diego-Suarez. Musique, danse, fresque et conférence sur le morengy, animeront la ville du Pain de sucre du 11 au 15 octobre 2022 prochains. L'ouverture de l'événement sera bercée par les mélodies et vocales du groupe Salala ce jour, à 18 heures. Demain, mercredi 12 octobre 2022, une conférence sur le morengy, la boxe traditionnelle, sera livrée par l'anthropologue Claudio Karany à l'Université d'Antsiranana, tandis que dans l'après-midi, une fresque murale sera peinte sur l'un des murs d'un bâtiment de l'UNA. Bref, des manifestations culturelles seront mues par des artistes différents. Le mur du Bureau indépendant anti-corruption sera également peint et des spectacles et animations se dérouleront devant l'enceinte de l'institution. Stritarty, est un festival culturel pour les Diegolais et par les Diegolais. Une fête où les artistes rencontrent les adeptes de l'art urbain qui ne cessent de croître depuis quelques décennies dans la ville. En effet, Antsiranana est la ville de la région septentrionale à avoir pris l'initiative de créer un concept rassembleur. L'Alliance française de Diego est également un fer de lance au mouvement.