Madagascar: Concours Mode Durable - Le lauréat ira à la Fashion Week de Milan

Cinq créateurs de mode auront l'opportunité de démontrer la hauteur de leur talent dans un registre un peu différent de ce qui se fait d'habitude dans le domaine de la mode le 20 octobre prochain.

Il s'agit de Dina Nomena Andriarimanjaka, Verena Konrad, Michael Vida, Sousou et Emilie Andriamahefa, les meilleurs créateurs sélectionnés sur les 85 candidats qui ont répondus à l'appel du projet Mode Durable lancé au mois d'août dernier.

Mais avant la finale, une démarche de professionnalisation en vue de soutenir et de pérenniser la filière a été opérée dans le Lab de l'IFM avec eux en vue de tisser leur travail autour de ce concept de durabilité, notamment avec Karine Rabarijohn une créatrice de mode et une ingénieure en développement durable. Des ateliers axés sur la dimension artistique et entrepreneuriale leur ont été également dispensés ainsi qu'une visite de l'atelier de Made for Woman.

Ce projet imaginé et réalisé par Air France et l'IFM avec la complicité de Made For a Woman vise justement à promouvoir la mode durable dans la mesure où la crise climatique qui prévaut actuellement fait qu'il est urgent de protéger la planète en particulier lorsqu'on sait que que la mode est une filière très consommatrice d'énergie et de matière. Air France s'est d'ailleurs engagé dans une trajectoire de décarbonisation pour réduire nos empreintes carbones de 30% jusqu'à 2030 et atteindre les 0% en 2050.

C'est ainsi que s'est fait la genèse de ce projet qui servira également à partager leurs actions éco-responsables avec le public mais également de promouvoir les créateurs locaux dans la foulée. D'ailleurs l'aventure ne s'arrêtera pas le 20 octobre pour l'heureux ou l'heureuse gagnant(e). Un voyage à Milan en 2023, dont le billet sera offert par la compagnie aérienne, l'attend mais également une opportunité de vivre directement la Fashion Week de Milan en compagnie de Made For Woman qui a été invité cette année dans le cadre d'événements spécifiques dans ce contexte de développement durable entre autres, pour un défilé organisé par Stella Jean, une créatrice italo-haïtienne reconnue comme étant la première styliste italienne noire. À suivre...