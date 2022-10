Madagascar: Antsiranana - La ville de propreté, toujours pas d'eau

" Les autorités locales ne veulent plus savoir ce qui se passe dans les quartiers périphériques, on nous a délaissés. Cela fait plus de trois ans que l'eau ne coule plus dans nos cuvettes. Mais qu'est ce qu'ils attendent ? 2023 ? " s'énerve Asidy Hector, un habitant de Mahavokatra, un quartier assez éloigné de la ville d'Antsiranana.

Oui, Diego-Suarez, cette ville de la propreté d'autrefois a les mains et les vêtements sales. L'eau coule rarement, et il n'y a toujours pas de solution. C'est devenu normal ! Dans certains fokontany, les gens ne boivent plus, ne se lavent plus, n'entendent plus, ou ont oublié le son de l'eau qui coule. Les autorités n'avancent aucune explication comme si de rien était.

Personne n'en parle ! Jusqu'ici, il n'y avait aucune conférence ni perspective de résolution. Lors de la réunion à l'Assemblée nationale, aucun(e) député n'ose prendre le micro et parler du problème. Tout le monde se tait. Antsiranana n'avance pas. L'eau, l'or bleu, se fait rare dans une région gatée par la nature, où les ruisseaux et les fleuves ne sont pas encore asséchés.