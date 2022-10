Congo-Kinshasa: Goma - Des étudiants informés sur les enjeux climatiques de la vente des blocs pétroliers et gaziers en RDC

Les étudiants de la faculté de droit de l' ont été éclairés sur les enjeux climatiques et environnementaux de l'exploitation des blocs pétroliers et gaziers de la RDC, au cours d'une conférence scientifique organise samedi 9 octobre à Goma (Nord-Kivu). Cette conférence avait pour thème : " La mise aux enchères des blocs pétroliers et gaziers en RDC, face aux impératifs de la conservation de l'environnement ".

Les étudiants ont émis des points de vue divergents sur cette problématique portée sur la mise aux enchères des blocs pétroliers et gaziers et la sauvegarde de l'environnement, donc de l'atmosphère.

" Les protagonistes ont fait tourner leur argumentaire autour de la souveraineté perméante qu'exerce la RDC sur ses ressources aussi bien du sol que du sous-sol ainsi que sur les bénéfices énormes en termes des milliards que le pays pourrait tirer de l'exploitation de ces ressources pétrolières et gazières. De l'autre côté, les antagonistes ont défendu la lutte contre le changement climatique, principalement sur le fait que nous sommes aujourd'hui à une période où les perturbations climatiques deviennent de plus en plus inquiétantes " a déclaré Daniel Somo, président des étudiants de la faculté de droit de cette alma mater, appelé à faire l'économie du débat.

Ces antagonistes, a-t-il poursuivi, " fustigent le fait que la RDC prétend être pays solution de la transition énergétique en même temps, elle voudrait exploiter ses ressources pétrolières, les énergies fossiles qui vont encore plus polluer l'atmosphère ".