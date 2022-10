Congo-Brazzaville: 77e anniversaire de l'ONU - Le Congo s'associe aux autres pays pour la bonne réussite de l'événement

Prélude à la commémoration, le 24 octobre, du 77e anniversaire de l'Organisation des Nations unies (ONU) et pour annoncer les différentes activités qui seront organisées en marge de l'événement, le coordonnateur résident des agences du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu, a animé, le 10 octobre à Brazzaville, une conférence de presse.

" Comme vous devez le savoir, l'ONU, qui est notre maison commune, célèbre ses 77 ans d'existence cette année, notamment le 24 octobre, date de l'adoption de la charte des Nations unies par les Etats membres. Fondée en 1945, elle compte à ce jour 193 Etats membres dont la République du Congo qui a adhéré en septembre 1960 ", a déclaré Chris Mburu, en spécifiant que cet anniversaire épouse divers formats d'activités qui seront organisées dans le monde. Au Congo, cette journée commémorative donnera lieu à un programme d'activités mis en place par le système des Nations unies avec le concours des partenaires parmi lesquels le gouvernement congolais, Ecobank, Airtel et X-Oil.

Les activités publiques prévues concernent l'organisation d'un concours de dessin sur les dix-sept Objectifs de développement durable (ODD) au profit des élèves de 10 à 15 ans, le mini-marathon intitulé " 17 kilomètres pour les 17 ODD " et un concert populaire gratuit avec des artistes de renom. Ces activités visent à sensibiliser la population et surtout la jeunesse aux programmes, aux actions, aux thématiques de l'ONU et au rôle des ODD. Car, les ODD couvrent l'ensemble des enjeux de développement, plus précisément le changement climatique, l'alimentation, l'eau, l'éducation, la santé, le travail décent, l'égalité entre les sexes, l'agriculture, l'énergie propre, la paix, la justice et la promotion des institutions efficaces.

" Cette journée des Nations unies est la première du genre depuis que l'on a inscrit la rumba au patrimoine mondial de l'humanité. C'est ce qui justifie le choix d'organiser un concert populaire gratuit avec la participation des artistes nationaux et internationaux. Je saisis cette opportunité pour signifier que cette journée des Nations unies se tient au moment où le système des Nations unies s'attèle à réviser son cadre de coopération avec le gouvernement congolais pour l'aligner aux priorités du Plan national de développement 2022-2026, lancé en début d'année ", a ajouté le coordonnateur résident.

Notons qu'ayant pour vocation de maintenir la paix et la sécurité internationale et de promouvoir la coopération et le bien-être des peuples, l'ONU compte six organes principaux qui, avec les institutions spécialisées, constituent le système des Nations unies (SNU) au Congo, outre le bureau du coordonnateur résident. Ce SNU est composé des entités suivantes : l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l'Organisation mondiale de la santé, le Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida, le Programme des Nations unies pour le développement, le Fonds des Nations unies pour la population, le Centre d'information des Nations unies et le Département de la sûreté et de la sécurité.