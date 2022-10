Afrique: Glovo se dote d un siège régional pour l'Afrique francophone à Casablanca

Un hub pour offrir des services intégrés et superviser les opérations entreprises en Tunisie et en Côte d'Ivoire

Glovo a inauguré récemment un nouveau siège régional à Casablanca, à l'occasion de la célébration du 4ème anniversaire de son implantation au Maroc. Le nouveau siège servira de hub régional pour offrir des services intégrés et superviser les opérations de Glovo en Afrique francophone, notamment la Tunisie et la Côte d'Ivoire, ont annoncé les responsables de l'entreprise lors d'une cérémonie organisée dans les locaux du siège. " Il permettra à l'entreprise de mieux accueillir notre équipe grandissante et de soutenir nos perspectives de croissance à l'échelle régionale ", a déclaré le Président directeur général (PDG) et cofondateur de Glovo, Oscar Pierre affirmant que cette ouverture illustre l'engagement à long terme de l'entreprise envers le Maroc.

Le nouveau siège de l'entreprise, qui compte actuellement pas moins de 6500 partenaires à travers le Royaume, dont 96% sont des petites et moyennes entreprises (PME) locales, " permettra en outre la mise en œuvre de nos engagements pour soutenir l'écosystème local, notamment dans le cadre de notre partenariat conclu avec le Ministère de l'Industrie et du Commerce ", a-t-il poursuivi.

A noter que ce partenariat vise comme objectif l'accompagnement de " la digitalisation du commerce de proximité notamment à travers le référencement de nouveaux commerçants au niveau de la plateforme et la création d'emploi à horizon 2025 ", a rappelé Oscar Pierre au terme de cette cérémonie tenue en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Dans un bref échange avec la presse nationale, ce dernier a déclaré à son tour que le nouvel investissement de Glovo dont les activités ont été lancées en 2018 " va permettre à l'écosystème local de bénéficier d'une expertise et d'un meilleur accompagnement pour intégrer au mieux les outils numériques nécessaires à la transition et au renforcement de la chaîne de valeur de l'industrie marocaine ".

Ce projet, qui témoigne de la confiance accordée par l'entreprise dans la destination Maroc, " illustre clairement l'attractivité du Royaume pour le secteur du ecommerce et pose le premier jalon de notre accord de partenariat signé en juin 2022 ", a-t-il souligné. En l'espace de quatre ans, Glovo a su grandir et rapidement s'imposer comme leader dans le paysage de la livraison au Maroc.

L'entreprise, qui continue le déploiement de son " Couriers Pledge " pour les +3500 coursiers partenaires, est à ce jour présente dans 50 villes au Maroc. Afin de mieux desservir le consommateur marocain, l'entreprise s'est fixée comme ambition de continuer son expansion à travers le Royaume. A propos de son soutien à la transition numérique de l'écosystème des commerçants, Majdouline El Idrissi, Ambassadrice de l'Impact Social chez Glovo, a déclaré que l'entreprise œuvre de manière continue pour que ses partenaires puissent bénéficier d'un support optimal.

C'est ainsi que " nous organisons des sessions de réflexion et d'accompagnement pour mieux identifier leurs besoins et déployons différents mécanismes pour aider nos partenaires à tirer le meilleur de notre collaboration et de notre expertise ", a-t-elle expliqué affirmant que cela fait partie de l'engagement de Glovo pour impacter positivement l'écosystème local et encourager la transformation numérique.