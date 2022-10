Ile Maurice: Entreprise - Quand lavage de voitures et restauration rapide font bon ménage

Lotus Carwash Specialist est géographiquement bien situé, à route Royale, Saint-Joseph, Terre-Rouge. Bhoopan Pratipal y propose depuis huit ans un service de lavage de voitures qui fait vivre une dizaine de personnes. Pour remonter la pente de l'après-Covid et diversifier son activité, il a eu l'ingénieuse idée d'ouvrir un restaurant, le Lotus Lounge, dont la fréquentation est en lente mais constante progression. Les propriétaires de voitures peuvent désormais joindre l'utile à l'agréable en attendant de récupérer leur véhicule.

L'idée est bonne en soi : pendant que les clients attendent que leur voiture soit lavée, ils peuvent prendre un verre ou se restaurer. Bhoopan Pratipal - ses clients l'appellent Rouben Carwash - vient d'ouvrir le Lotus Lounge à proximité immédiate de son activité principale. Une restauration rapide avec des plats simples et copieux, une salle accueillante et sobrement aménagée, un grand écran pour se distraire en attendant que le véhicule soit prêt.

Le chef, qui habite à proximité du restaurant, assure le quotidien avec l'aide des membres de sa famille. "Pour l'instant, ça démarre tout doucement", reconnaît Rouben, même si des employés de Mer-Rouge commencent à venir déjeuner en voisins. "Mais on persévère", ajoute-t-il, laissant entendre que la rentabilité n'est pas encore au rendez-vous.

15 000 followers

L'histoire de Lotus Carwash a commencé fort modestement, à Nicolay Road, Plaine-Verte. "Peu à peu, l'activité de lavage de voitures créée par mon père se développait et le propriétaire du terrain a commencé à réviser le loyer à la hausse", raconte Iris. "Une fois, deux fois, trois fois... Après plusieurs augmentations, mon père a considéré que le coût n'était plus supportable, il a cherché ailleurs."

Aujourd'hui, l'entreprise occupe un bel espace au nord de Port-Louis, sur l'axe qui conduit vers Triolet et Grand-Baie. Pour garder le contact avec la clientèle d'habitués, Lotus Carwash a développé une page Facebook qui totalise près de 15 000 followers. Non seulement les clients sont restés fidèles mais de nouveaux venus les ont rejoints. Lotus Carwash Specialist assure aujourd'hui entre dix et 20 entretiens quotidiens, sept jours sur sept. Il faut compter Rs 300 pour un lavage extérieur avec shampooing céramique et Rs 100 supplémentaires pour le nettoyage de l'intérieur du véhicule.

Côté personnel, une formule extrêmement flexible a été adoptée. "Il était économiquement difficile de recruter des salariés à temps plein", explique le fils de Rouben. "L'activité reste irrégulière et difficile à anticiper. Un client qui repartirait sans que sa voiture n'ait été lavée serait un client perdu. Il fallait être réactif." L'entreprise fait appel à des freelances. À charge pour la direction - Rouben et son fils - d'organiser et de contrôler le travail, de s'assurer de la satisfaction des clients et de la sécurité de leurs biens laissés dans le véhicule.

À la banque - comme dans n'importe quelle autre institution -, on appellerait cela Customer Relationship Management. Sans entrer dans les détails, Iris ne cache pas non plus qu'il n'est pas simple de recruter des employés fiables et réguliers.

Il y a une autre ombre au tableau : depuis l'ouverture de Lotus Carwash Specialist - et son succès - plus d'une demi-douzaine de stations similaires opèrent dans le secteur. "Cela nous fait du tort", murmure Rouben, sans vouloir communiquer de chiffres au sujet de sa propre activité. "Ils feraient mieux d'inventer autre chose", suggère-t-il.