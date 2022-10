Ile Maurice: Santé mentale - 3 145 nouvelles admissions à l'hôpital Brown-Séquard

Lors d'une cérémonie marquant la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a annoncé que les psychiatres ont reçu plus de 28 248 personnes à l'hôpital Brown-Séquard de juin 2021 à juin 2022.

Le thème choisi pour cette Journée mondiale cette année-ci est : faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale. Dans son allocution, le ministre a rappelé l'importance de la protection de la santé mentale et la création d'environnements sains pour l'épanouissement des personnes qui en souffrent.

"Une personne sur huit dans le monde souffre de maladie mentale et toutes les 40 secondes, quelqu'un se suicide. Le suicide touche des personnes de tout âge et est la deuxième cause de décès dans le monde chez les 15-29 ans (... )", a-t-il déclaré. Il a souligné que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) encourage la sensibilisation des enfants à la santé mentale afin qu'ils deviennent forts mentalement et développent la capacité de faire face aux situations stressantes.

Alors qu'en 2021 le pays a enregistré 1 667 cas de maladie mentale, le ministre les attribue principalement à la toxicomanie, à l'alcool et à la dépression. Les cas sont en augmentation et 3 145 nouvelles admissions ont été enregistrées de juillet 2021 à juin 2022.

Kailesh Jagutpal a également annoncé que, très prochainement, les personnes ayant passé plusieurs années au centre hospitalier de Brown-Sequard et qui sont en voie de guérison seront progressivement intégrées dans des homes afin de retrouver une vie sociale. "Actuellement, les résidents de Brown-Séquard reçoivent une allocation de 30 % de la pension d'invalidité de base, soit environ Rs 3 000 par mois. Rs 2 500 sont versées sur leur compte bancaire et Rs 500 sont réservées aux petits achats comme les gâteaux. Lorsque ces derniers seront dans les homes, ils recevront une allocation de Rs 10 000 mensuellement", a-til déclaré. Ce projet coûtera Rs 20 000 par patient mensuellement. "Un financement annuel de Rs 15 millions est à prévoir et sera réparti entre le ministère de la Santé et celui de la Sécurité sociale."

Selon le rapport de l'OMS sur la santé mentale, publié en juin 2022, un milliard de personnes vivaient avec un trouble mental en 2019 et 15 % des adultes en âge de travailler ont connu un trouble mental. Le travail amplifie des problèmes de société plus larges qui ont un impact négatif sur la santé mentale, notamment la discrimination et les inégalités. L'intimidation et la violence psychologique sont les principales plaintes liées au harcèlement au travail qui impactent la santé mentale.

"Il est temps de se concentrer sur l'effet néfaste que le travail peut avoir sur notre santé mentale", déclare le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans le rapport. "Le bien-être de l'individu est une raison suffisante pour agir, mais une mauvaise santé mentale peut aussi avoir un impact débilitant sur les performances et la productivité d'une personne. Ces nouvelles directives peuvent contribuer à prévenir les situations et les cultures de travail négatives et offrir une protection et un soutien en matière de santé mentale dont les travailleurs ont grand besoin."