Afrique: C1 - le PSG à la chasse au doute contre Benfica

Après deux nuls consécutifs, le Paris SG cherche à retrouver la gagne et un peu d'allant pour ne pas laisser le doute s'instiller, en ce mardi 11 octobre, contre Benfica en Ligue des champions, en dépit de l'absence de Lionel Messi.

Paris n'est pas en danger. Invaincu cette saison, il maîtrise son destin dans le groupe H. Il peut même se qualifier dès mardi en cas de victoire si la Juventus ne gagne pas à Haïfa.

En Ligue 1, le champion de France en titre est toujours leader avec huit victoires et deux nuls en dix journées.

Les temps de passages sont presque parfaits, mais le jeu est bien moins chatoyant depuis un mois et l'ambiance semble se déliter un peu.

Les trois fois où le PSG s'est sérieusement fait secouer physiquement cette saison, il a concédé le nul, contre Monaco (1-1), le Benfica (1-1) mercredi et Reims (0-0) samedi.

Au match aller, les "Aigles" de Lisbonne ont volé dans les plumes des Parisiens dans une rencontre très intense. Benfica, à égalité de points (7 pts) avec le PSG, rêve aussi de distancer la Juventus (3 points) qu'il a battue à Turin (2-1).

Chiffres révélateurs du fléchissement parisien, l'attaque qui tournait à une moyenne de 4 buts par match sur les sept premières rencontres, du Trophée des champions contre Nantes (4-0) au match du 3 septembre contre le même adversaire (3-0), est tombée à 1,4 but par match sur les sept suivantes.

Paris a disputé samedi à Reims (0-0) son premier match sans marquer de but cette saison.

Nervosité

Christophe Galtier n'a "pas d'inquiétude" mais l'entraîneur admet que le jeu de son équipe était moins pétillant en Champagne. Il a regretté qu'elle s'entête à sortir le ballon sur du jeu court "de manière excessive" et qu'elle n'arrive pas à "casser le pressing".

Les nombreux changements dans le onze de départ, indispensables avec ce "calendrier démentiel", ont aussi modifié les équilibres habituels. Sans son trio "MNM" composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, l'équipe est évidemment moins dangereuse. Et Messi, touché à un mollet, est encore absent pour le match retour, mardi.

"Quand on a des absents comme Lionel ou Ney, qui n'a pas démarré (contre Reims, NDLR) car il a beaucoup, beaucoup joué ces derniers temps, cela peut engendrer un manque de repères et des pertes de balles stupides", a plaidé Galtier après Reims.

Le coach ne pointe "pas la fatigue", mais plutôt la "nervosité".

A Reims, Sergio Ramos a été exclu pour contestation, un manque de contrôle que l'équipe parisienne reproduit souvent.

La faute sifflée contre Marco Verratti à ce moment-là n'était peut-être pas évidente, mais les joueurs du PSG étaient au moins cinq à entourer l'arbitre, à la 40e minute d'un match à 0-0 sans grosse tension, pour un coup franc très loin de leur but.

Signes

"On ne doit pas surréagir, c'est une évidence", relève Galtier. "J'en parle souvent, je préciserai encore les choses, on ne peut pas se mettre en difficulté comme ça. On perd des joueurs à cause de manque de maîtrise alors qu'on a des joueurs de très haut niveau."

Mbappé aussi s'est montré nerveux, avec un tacle très appuyé en toute fin de match, signe de frustration, qui lui a valu un jaune et qui aurait pu coûter plus cher.

La star du PSG n'est pas non plus dans la forme de sa vie. "Kyky" n'a marqué qu'un but sur ses quatre derniers matches avec Paris et a raté des face-à-face dans lesquels il excelle d'habitude.

Des signes de fléchissement sont sensibles ailleurs.

En défense centrale, Marquinhos n'est pas redevenu l'intraitable capitaine qui dominait ses adversaires, et semble toujours courir après son meilleur niveau depuis son malheureux match face au Real Madrid en Ligue des champions, qui remonte tout de même à plus de sept mois.

Du côté des pistons alignés par Galtier, Achraf Hakimi traverse également une moins bonne période, à droite, et s'est aussi montré très nerveux à Reims.

Heureusement, Gianluigi Donnarumma est au sommet de sa forme, avec de nombreux arrêts décisifs. Mais c'est bien un symptôme du léger moins bien qui tenaille le PSG que son meilleur joueur soit son gardien depuis quelques rencontres.