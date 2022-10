Ile Maurice: Cour suprême - Navin Ramgoolam retire sa pétition électorale

Le leader du Parti travailliste, le Dr Navin Ramgoolam, qui avait signifié son intention de ne pas aller de l'avant avec sa pétition électorale la semaine dernière, l'a retirée hier, lundi le 10 octobre.

C'était devant la Senior Puisne Judge Nirmala Devat et le juge Patrick Kam Sing. À l'appel de l'affaire, Me Gavin Glover, Senior Counsel, qui représente Navin Ramgoolam, a informé les juges de la décision de ce dernier.

Dans un communiqué émis jeudi, le Parti travailliste indique qu'il se concentrera sur l'appel de Suren Dayal devant le Judicial Committee du Conseil privé. Navin Ramgoolam contestait les élections de trois candidats de l'Alliance Morisien dans la circonscription de Montagne-Blanche- Grande-Rivière-Sud-Est (n°10) lors des élections générales de novembre 2019. Il réclamait un recomptage des voix. Le leader des Rouges a pris la quatrième place.

Dans le communiqué de jeudi, le Dr Ramgoolam a indiqué que la décision du Conseil privé dans l'affaire Dayal est d'une importance capitale. Car, précise-t-il, Suren Dayal conteste les élections du Premier ministre, Pravind Jugnauth, et de ses deux colistiers Leela Devi Dookun-Luchoomun et Yogida Sawmynaden. En sus de Me Glover, Navin Ramgoolam avait retenu les services de Me Robin Ramburn, Senior Counsel, et de Me Raju Sewraj, Senior Attorney.