Soudan: Al-Burhan affirme le retrait de l'armée du processus politique

Kadabas, État De Nahral-Neil — Le président du Conseil de souveraineté de transition, le Lit-Gén. Abdul-Fattah Al-Burhan, a affirmé sa connaissance de tous les détails de l'initiative de Sheikh Haj Hamad, qui appelle à l'unification du peuple soudanais.

S'adressant lundi dans la région de Kadabas, la localité de Barbar, à la célébration d'un mariage de masse pour le nombre de 100 couples, il a déclaré que chaque appel à la conciliation qui vient des Khalawi (classes coraniques) est une invitation réelle et sincère qui n'a pas tout parti pris envers un côté ou une faction, et appelle à l'unification du peuple soudanais.

Il a souligné que le pays traverse une phase qui nécessite l'unité et l'accord.

Al-Burhan a affirmé son soutien à l'initiative Kadabas et à toutes les initiatives visant à mettre fin aux crises et à réaliser l'unité, exprimant son optimisme quant à la scène politique qui connaîtra une percée aux prochains jours, dans le sens où tout le monde a commencé à ressentir les dangers qui guettaient le Soudan.

Al-Burhan a souligné qu'il n'y a aucun moyen de sauver le pays sauf en unissant le rang et en mettant fin aux différends et à la fragmentation, réitérant l'engagement des forces armées à quitter l'arène pour que les politiciens et les forces civiles forment un gouvernement civil complet.

Il a déclaré que les forces armées n'ont aucune envie d'être au pouvoir, ajoutant que le rôle de l'armée se limitera à travailler dans les domaines de la sécurité et de la défense.

Al-Burhan a souligné que les Forces armées n'ont de parti pris envers aucun groupe, mais qu'elles visent à réaliser et à répondre aux aspirations du peuple soudanais, et appellent au consensus et à l'unité, soulignant que les Forces armées n'ont pas pris parti et n'ont pas de parti. .

Il a décrit le mariage de masse comme une bonne habitude, qui doit être maintenue par la société, soulignant sa position aux côtés des jeunes pour former des familles, et a félicité ceux qui se sont mariés.

Al-Burhan a déclaré qu'il visitait la région de Kadabas pour assister au mariage de masse et féliciter pour l'anniversaire du Saint Mulid.