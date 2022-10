Afrique: Réunion du bureau de la Commission Economique Africaine à Khartoum

Khartoum — Le bureau de la Commission économique africaine pour l'Afrique du Nord à l'hôtel Al Salam Rotana à Khartoum, en partenariat avec le Conseil national de la population au Soudan, organise un atelier pour le développement des capacités nationales, politique au niveau national et un dialogue sur la création d'emplois au Soudan.

L'atelier examine les principales conclusions contenues dans le rapport régional de la CEA sur les meilleures pratiques en matière de création d'emplois, les leçons de l'Afrique, qui a été publié les conditions de l'emploi et du marché du travail, et la contribution à la création d'opportunités d'emploi, en particulier pour les femmes et les jeunes, font partie des priorités nationales priorités des politiques et des procédures pendant la période de transition au Soudan.

L'atelier bénéficiera également aux décideurs politiques et aux hauts fonctionnaires des ministères du travail, de la réforme administrative, de l'éducation publique, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, du commerce, des finances, de l'agriculture, des ressources naturelles, du développement social et des sports, ainsi qu'aux représentants du secteur privé et société civile.