Rwanda: L'Union interparlementaire entame les travaux de sa 145ème Assemblée générale à Kigali

Kigali — Les travaux de la 145ème Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP) se sont ouverts, mardi au Centre des conférences de Kigali au Rwanda, avec la participation d'une importante délégation marocaine.

La délégation de la section parlementaire auprès de l'Union interparlementaire comprend, du côté de la Chambre des Représentants, le président du groupe du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Ahmed Touizi, qui présidera ladite délégation, accompagné de Mustapha Raddad, membre du groupe Rassemblement National des Indépendants (RNI), Khadouj Slassi, du groupe socialiste, et du côté de la Chambre des Conseillers, Kamal Ait Mik du groupe RNI et Hassan Chamis, membre du groupe PAM.

La cérémonie d'ouverture a été marquée, notamment, par des discours du Président rwandais Paul Kagame et du Président de l'Union interparlementaire Duarte Pacheco, et par visioconférence du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

Le débat général sera axé sur son thème principal, "Égalité des sexes et parlements sensibles au genre : moteurs du changement pour un monde plus résilient et pacifique", auquel prendront part quelque 1.000 délégués membres de 148 parlements à travers le monde.

Cette manifestation offrira une plateforme aux délégués pour délibérer, échanger des points de vue et galvaniser l'action parlementaire, en vue de parvenir à des accords et à un consensus sur les cadres juridiques et politiques publiques en matière d'égalité des sexes, tout en accordant une attention particulière à la paix, à la sécurité, à la démocratie et aux droits de l'Homme.

L'Assemblée générale sera également l'occasion d'aborder diverses questions centrales, notamment les actions parlementaires dans le domaine migratoire, les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre la traite d'êtres humains, les violations des droits de l'Homme ou encore la crise environnementale.

La délégation parlementaire marocaine tiendra, en marge des travaux de l'Assemblée, des réunions avec les délégations participantes, dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale.

Fondée lors d'une Assemblée tenue à Paris en 1889, l'Union interparlementaire est la plus ancienne des institutions internationales à caractère intergouvernemental.