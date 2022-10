Afrique: Sécurité maritime dans le golfe de Guinée - Début de l'exercice 'Grand African Nemo'

Grand African NEMO 2022, organisé par l'architecture de Yaoundé et la Marine nationale française, rassemblera 17 des 19 nations riveraines du golfe de Guinée et 8 nations partenaires dont la France.

L'exercice 'Grand African Nemo' (GANo) a débuté mardi. Il se caractérise par l'accroissement des moyens déployés par les Marines invitées, par l'implication des administrations et centres nationaux, par la formation à la coordination de zone, et par l'utilisation de YARIS par l'ensemble des acteurs dès la préparation et la planification de l'exercice naval.

Le Togo participe à cet exercice qui se déroule dans une vaste zone maritime allant du Sénégal à l'Angola.

Quatre unités françaises sont présentes en mer, la frégate de surveillance Germinal et le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre déployés dans le cadre de l'opération Corymbe, un avion de surveillance maritime Falcon 50 Marine et un avion de patrouille maritime Atlantique 2.

Depuis 2018, Grand African NEMO est devenu le rendez-vous annuel majeur de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée.

Cette quatrième édition a pour objectif de partager les savoir-faire et d'améliorer le niveau opérationnel des participants en matière de lutte contre la pêche illégale, la piraterie, la pollution maritime, les trafics illégaux et de sauvetage en mer.

Une quarantaine d'unités en mer, ainsi que cinq aéronefs sont mobilisés pour participer aux différents exercices, tous élaborés en fonction des enjeux de sécurité auxquels sont confrontés les Etats de la région.

Au travers du co-pilotage de cet exercice ambitieux, la France et ses partenaires africains contribuent de façon déterminante à améliorer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée.

Depuis le sommet de Yaoundé de 2013, la Marine nationale organise trois à quatre fois par an les patrouilles conjointes African NEMO et un exercice annuel majeur Grand African NEMO, qui agrège un plus grand nombre d'unités et de centres opérationnels.

Ces exercices récurrents alternent d'une zone à l'autre du golfe de Guinée mais toujours avec le même objectif : contribuer au renforcement de l'expertise des marines des Etats riverains et agir ensemble dans le cadre de l'action de l'Etat en mer.

Au Togo, les activités sont coordonnées par la préfecture maritime qui est le bras opérationnel de l'organisme national pour l'action de l'Etat en mer (ONAEM).