Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Octobre 2022

Cote d’Ivoire : Diplomatie- Enfin de mission, le Nonce apostolique s’en va

En fin de mission, le Nonce apostolique Mgr Paolo Borgia, s'est entretenu mardi au palais présidentiel de la République avec le chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara. Le représentant du Saint-Siège, a à sa sortie d'audience, déclaré que partir d'un pays est toujours un peu difficile parce qu'on y laisse des amitiés et des situations qu'on a aimées. Mais qu'en dépit de tout, il reste un soldat au service de l'Église catholique. Cette rencontre intervient après une visite officielle du chef de l'Etat ivoirien au Vatican les 15, 16 et 17 septembre 2022, au cours de laquelle il a participé à une messe pour la paix en Côte d'Ivoire à la Basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, et échangé avec le Pape François.

Mali : Processus de transition- L’avant-projet de la constitution remise à Goita

«Cette nouvelle Constitution est un marqueur important du processus de refondation de l'État malien. » Réaction du président de la Commission de rédaction de la nouvelle Constitution (Crnc), Fousseyni Samaké. C’était à l’occasion de la cérémonie de remise des actes de l’avant- projet de la nouvelle Constitution du Mali, le mardi 11 Octobre au président de la transition, le colonel Assimi Goïta.( Source : Apa)

Sénégal : Transport aérien- Air Sénégal arrête la déserte de trois pays

À compter du 30 octobre prochain, les avions de la compagnie nationale sénégalaise ne vont plus s'envoler vers le Bénin, le Gabon et le Cameroun. Pour « manque de rentabilité », Air Sénégal s'apprête à suspendre les trois vols par semaine, au départ de sa base à l'Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD), vers le Bénin, le Gabon et le Cameroun. Dans un communiqué, publié hier lundi, la compagnie nationale sénégalaise explique sa décision applicable dès le 30 octobre 2022 par les « faibles performances financières de cette ligne en triangulaire depuis son lancement en mars 2021. (Source : journal du Gabon)

Burkina Faso : Université Jean Moulin de Lyon - Blaise Compaoré de son titre de «docteur honoris causa»

L'ancien chef d'Etat Burkinabé récemment rentré au pays après son exil ivoirien, et sous le coup de plusieurs procès n'est pas au bout de ses peines. Même les titres honorifiques reçus pendant ses 27 années passées au pouvoir sont aujourd'hui retiré les uns après les autres. Le dernier en date est le titre de « docteur honoris causa» que lui avait décerné. Source :(Cameroun24)

Guinée : insécurité – Un imam succombe à ses blessures

L’imam de la mosquée Daka 1, Elhadj Oumar Zawiya a finalement succombé à ses blessures par balles à l’hôpital régional de Labé, dans la soirée du mardi 11 octobre 2022. Ce crime crapuleux plonge toute une ville sous le choc. (Source : africaguinee.com)

Cameroun : Football- Canon de Yaoundé fait fort

Le club mythique du Canon de Yaoundé est paré pour aborder la nouvelle saison de la MTN Elite 1, à l'issue de son assemblée générale tenue à Yaoundé samedi dernier. L'ancien capitaine des lions indomptables et du Canon de Yaoundé, Emmanuel Mvé est porté à la tête du club, avec son ancien coéquipier en club et en équipe nationale, Thomas Nkono à la 2e vice. Le club mythique du Canon de Yaoundé est paré pour aborder la nouvelle saison à l'issue de son assemblée générale tenue à Yaoundé samedi dernier. (Source : cemeroun24)

Cameroun : Cameroun : la variole du singe déclarée dans le Sud-ouest

Selon le journal du Cameroun, des cas de variole du singe ont été signalés dans les districts de santé de Mbonge et Kumba, a alerté, lundi 10 octobre, Filbert Eko Eko, délégué régional de la santé publique de la région du Sud-Ouest du Cameroun.La variole du singe est une maladie virale en pleine expansion, apparue dans les années 70 en Afrique.

Centrafrique : Centrafrique- Près de 80% de Centrafricains touchés par la pauvreté

Le Programme des Nations-unies pour le développement (Pnud) a publié, fin septembre 2022, son rapport 2021 sur l’Indice du développement humain. Selon les données de ce rapport, la République centrafricaine occupe le 188ème rang mondial et 50ème en Afrique, avec un taux de pauvreté qui touche près de 80% de la population. Un positionnement qui place le pays parmi les plus pauvres de la planète, devant le Niger et le Tchad. Le classement fait par le Pnud prend en compte la question de développement humain des pays, tout en se basant sur plusieurs données, impliquant entre autres le niveau de l’éducation de la population, la santé ainsi que le revenu par habitant. (Source : abangui.com)

Rdc : Insécurité à Mai-Ndombe 180 morts dans des affrontements interethniques

Selon M.Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de Rdc ; "Il y a eu beaucoup de déplacés, près d’une centaine de milliers de Congolais. Il y a eu malheureusement, d'après le bilan qui nous a été partagé par la gouverneure de [la province de] Mai-Ndombe, plus de 180 morts", rapporte l’Afp. "La situation est sous contrôle des services de