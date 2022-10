Togo: La FTF a un nouveau partenaire

Ce lundi 10 octobre 2022 au siège de la Fédération Togolaise de Football (FTF) s'est tenue la cérémonie de signature de convention de partenariat entre l'instance faîtière du football du Togo et la société Soka Distribution " One Beer ".

Par le biais de ce partenariat, One Beer sera à la fois partenaire du Beach soccer, de la Super coupe, de la finale de la coupe de l'Indépendance, de la finale de la coupe du Togo et de la cérémonie des Awards du football. La marque sera également partenaire des équipes nationales pour les deux prochaines années.

" Nous savons que le football ne peut évoluer durablement sans l'investissement des sponsors. Nous sommes fiers d'avoir trouvé cet accord de sponsoring avec One Beer. Les matchs de Beach soccer, de la super coupe et des sélections nationales sont désormais un marché exclusif pour One Beer. L'un de nos objectifs majeurs est de permettre aux annonceurs de communiquer à travers les compétitions de football que nous organisons. Ce partenariat avec One Beer est une opportunité de plus pour la FTF d'exporter l'image des compétitions, des équipes et des joueurs ", a déclaré le Col Guy Akpovy, président de la FTF.

Au sortir de ce deal, le représentant de la société Soka Distribution au Togo, se dit heureux de collaborer avec la FTF.

" Pour nous c'est un honneur. Nous sommes ici parce qu'un grand homme a une vision. Celle d'accompagner les entités. Par cet accord avec la FTF, nous attendons apporter de la saveur au football togolais et à travers cette saveur, donner de la joie au public. Nous restons convaincus que c'est le début d'un mariage qui va durer dans le temps ", a exprimé Abdel-Aziz Amadou.